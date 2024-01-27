سأنام أفضل قليلًا.. غوارديولا يتحدث عن رحيل كلوب المفاجئ

أثار إعلان يورجن كلوب استقالته من تدريب ليفربول صدمة كبيرة في عالم كرة القدم، حيث كان المدرب الألماني أحد أبرز الشخصيات في السنوات الأخيرة.

وعلق بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على رحيل كلوب، حيث أشاد بإنجازاته ومهاراته التدريبية، لكنه أبدى سعادته بعض الشيء بإمكانية مواجهة فريق ليفربول دون وجود منافسه اللدود.

وقال غوارديولا: “إنه مدرب لا يصدق على الإطلاق، لا أعرفه عن كثب لكني أعتقد أنه شخص رائع أيضًا. لقد كان أكبر منافس لي”.

ليفربول أكبر منافس لمانشستر سيتي

وأضاف: “لدي شعور أنه عندما يغادر في نهاية الموسم، فإن جزءًا منا في مانشستر سيتي سيغادر أيضًا. لقد كانوا أكبر منافس لنا، ليفربول في السنوات الأخيرة.”

وأوضح غوارديولا أنه يتفهم قرار كلوب بالاستقالة، حيث يدرك جيدًا الصعوبات التي تواجه المدربين الذين يقودون أندية كبيرة على المدى الطويل.

وقال: “كل المدربين (يشعرون بالإرهاق) عندما تكون قد أمضيت سنوات عديدة، أشعر بذلك تمامًا. شعرت به في برشلونة لذلك أفهمه تمامًا.”

وعلى الرغم من أن رحيل كلوب قد يضعف ليفربول، إلا أن غوارديولا يعتقد أن الفريق سيستمر في المنافسة على الألقاب.

وقال: “أنا سعيد قليلًا لأنه بدون وجوده سأنام أفضل قليلاً في الليلة التي تسبق لعبنا ضد ليفربول، لكن أتمنى له كل التوفيق”.، بحسب ما نشر موقع فرانس 24.