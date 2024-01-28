السيد العزوني

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نجم برشلونة السابق راكيتيتش ينتقل إلى الشباب السعودي

راكيتيتش لاعب برشلونة السابق أعلم ناديه إشبيلية برغبته في الانتقال إلى دوري المحترفين السعودي.

السيد العزوني

اقترب الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي إشبيلية الإسباني، من الانضمام لصفوف نادي الشباب السعودي، بالميركاتو الشتوي الجاري.

راكيتيتش لاعب برشلونة السابق أعلم ناديه إشبيلية برغبته في الانتقال إلى دوري المحترفين السعودي.

واتفق صاحب الـ 35 عامًا اتفق على الشروط الشخصية مع الشباب، الذي يحتل حاليًا المركز الحادي عشر في الدوري السعودي.

راكيتيتش يعلم إشبيلية برغبته في الانتقال إلى الدوري السعودي

نجم برشلونة السابق راكيتيتش ينتقل إلى الشباب السعودي

راكيتيتش ينتقل إلى الشباب السعودي

وكتب الصحفي فابريزيو رومانو على X (تويتر سابقًا): “وافق راكيتيتش على الانضمام إلى الشباب في السعودية. حان الوقت الآن فقط للخطوات الرسمية. الحجز الطبي هذا الأسبوع. ومن المتوقع السفر إلى السعودية يوم الاثنين”.

في غضون ذلك، يعيش إشبيلية كابوسًا حقيقيًا. فهم يكافحون في المركز السابع عشر في الدوري الإسباني الممتاز – بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.

وانضم إيفان راكيتيتش لصفوف إشبيلية الإسباني في سبتمبر 2021 قادمًا من برشلونة، ولعب سابقًا للمنتخب الكرواتي في الفترة من 2007 وحتى 2019.

ويحتل الشباب المركز الـ11 في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة، وبفارق 35 نقطة عن الهلال المتصدر.

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فريق التحرير

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