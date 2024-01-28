نجم برشلونة السابق راكيتيتش ينتقل إلى الشباب السعودي

اقترب الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي إشبيلية الإسباني، من الانضمام لصفوف نادي الشباب السعودي، بالميركاتو الشتوي الجاري.

راكيتيتش لاعب برشلونة السابق أعلم ناديه إشبيلية برغبته في الانتقال إلى دوري المحترفين السعودي.

واتفق صاحب الـ 35 عامًا اتفق على الشروط الشخصية مع الشباب، الذي يحتل حاليًا المركز الحادي عشر في الدوري السعودي.

راكيتيتش يعلم إشبيلية برغبته في الانتقال إلى الدوري السعودي

راكيتيتش ينتقل إلى الشباب السعودي

وكتب الصحفي فابريزيو رومانو على X (تويتر سابقًا): “وافق راكيتيتش على الانضمام إلى الشباب في السعودية. حان الوقت الآن فقط للخطوات الرسمية. الحجز الطبي هذا الأسبوع. ومن المتوقع السفر إلى السعودية يوم الاثنين”.

في غضون ذلك، يعيش إشبيلية كابوسًا حقيقيًا. فهم يكافحون في المركز السابع عشر في الدوري الإسباني الممتاز – بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.

??? Ivan Rakitić has informed Sevilla, club and his teammates that he’s set to leave.



Rakitić has accepted to join Al Shabab in Saudi.



It’s just time for formal steps now.



? Medical booked this weekend.

✈️ Travel to Saudi expected on Monday.



Here we go, coming soon ?? pic.twitter.com/VNW5XjkYjg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2024

وانضم إيفان راكيتيتش لصفوف إشبيلية الإسباني في سبتمبر 2021 قادمًا من برشلونة، ولعب سابقًا للمنتخب الكرواتي في الفترة من 2007 وحتى 2019.

ويحتل الشباب المركز الـ11 في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة، وبفارق 35 نقطة عن الهلال المتصدر.