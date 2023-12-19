رئيس مجلس إدارة دوري التنس العالمي: نجاح الدورة الأولى عزز مكانة أبو ظبي لاستضافة النسخة الثانية

تستضيف أبوظبي النسخة الثانية من بطولة دوري التنس العالمي، من 21 إلى 24 ديسمبر المقبل، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، وذلك طبقاً للاتفاقية المشتركة بين مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ومجموعة ميرال، ودوري التنس العالمي، لاستضافة ثلاثة مواسم من البطولة على جزيرة ياس، ويكشف راجيش بانجا، رئيس مجلس إدارة دوري التنس العالمي اسباب انتقال دوري التنس العالمي إلى أبوظبي في الاتحاد أرينا، والاستراتيجية المتبعة وراء ذلك ويقول:”بعد النجاح الباهر الذي شهدته النسخة الأولى من البطولة في عام 2022، أردنا استثمار الاهتمام الكبير الذي أبداه المشجعون بهذا الحدث ونقل هذا المفهوم الفريد الذي يجمع بين المنافسات الرياضية للتنس والفعاليات الترفيهية إلى الوجهة الأبرز في المنطقة لمثل هذه الفعاليات، الاتحاد أرينا. لا شك أننا شهدنا جميعاً النجاح الكبير لجزيرة ياس خلال السنوات السابقة الذي جعلها مركزاً عالمياً لمجموعة واسعة من الأحداث الرياضية الدولية المُقامة سنوياً، مثل سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1، وبطولة يو إف سي (UFC)، ومباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) وغيرها الكثير. ونرى أن دوري التنس العالمي، الذي تعد شركة ميتيورا راعياً رسمياً له، يقدم نهجاً مختلفاً عبر دمج الفعاليات الرياضية والترفيهية عالمية المستوى في مشهد مذهل، كما يوفر فرصة مميزة للاعبين والمشجعين على حد سواء لزيارة مجموعة واسعة من مناطق الجذب في جزيرة ياس والاستمتاع بها. وخلال هذا العام، نحنا سعداء بتعاوننا مع كل من شركة ميرال ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي، الأمر الذي يضمن بالتأكيد الارتقاء البطولة في نسختها لهذا العام ونسخها المستقبلية إلى المستوى التالي. كما أن الاتحاد أرينا تعد أكبر ساحة داخلية متعددة الأغراض في الشرق الأوسط وتشتهر عالمياً بقدرتها على استضافة الأحداث الرياضية العالمية وأشهر الحفلات الموسيقية. ولذلك، نحن متأكدون أن هذه الخطوات ستساعدنا على توسيع نمو دوري التنس العالمي إلى آفاق جديدة ووضعه على جدول الأحداث الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالإضافة إلى ما سبق، سيساعد الموقع المميز للاتحاد أرينا بالاستفادة من عالم التجارب الجديدة المتوفرة في جزيرة ياس، مما يوفر للجماهير في نهاية المطاف فرصة الاستمتاع بالمعالم السياحية الشهيرة في العاصمة الإماراتية، إلى جانب استمتاعهم بأمسية فريدة من الرياضة والموسيقى.

ماهي خططكم المستقبلية للنسخ القادمة من دوري التنس العالمي داخل دولة الإمارات وخارجها؟

لقد أتاح لنا انتقالنا إلى أبوظبي البدء في تأسيس دوري التنس العالمي على الساحة الدولية، ولذلك نحن فخورون بالعمل مع شركائنا لتنمية الحدث على مدى السنوات القادمة. ومع أخذ قاعدة جماهيرنا الدولية وشركائنا في الأحداث بعين الاعتبار، يعد توسيع الدوري بالطبع هدفًا طويل المدى، مع مواصلتنا تنمية الدوري خلال العام الحالي والسنوات القادمة.

ما الذي سيتوقعه حاملو التذاكر لموسم هذا العام عند الحديث عن التجربة الترفيهية والرياضية؟

يوفر دوري التنس العالمي للجماهير الحاضرة تجربة لا مثيل لها في رياضة التنس، إذ يمكنهم مشاهدة لاعبيهم المفضلين يلعبون في مواجهة منافسيهم المعتادين، مما يخلق مباريات مشوّقة في الملعب. وإن نظام الفرق الفريد هو أمر شهدنا ردود فعل إيجابية تجاهه من اللاعبين في عام 2022، ونتيجة لذلك، تواصل حماس الجماهير على مدار جميع أيام المنافسات خلال تلك النسخة من الدوري. ومع فرقنا الأربعة التي تضم أفضل نجوم التنس في العالم، نحن على يقين من أن المشجعين سيشاهدون مباريات حماسية على أرض الملعب مع تنافس قوي على إحراز لقب هذا الموسم من الدوري في أبو ظبي. أما خارج الملعب، يتطلع المشجعون إلى الاستمتاع بسلسلة الحفلات الموسيقية العالمية، والتي نهدف من خلالها إلى التواصل مع جمهور أوسع في المنطقة، ففي نسخة البطولة لعام 2022، شهدت الحفلات الغنائية بعد المباريات إقبالاً واسعاً من الجمهور، ولكن في عام 2023، نأمل في جذب المزيد من المشجعين على اختلاف تفضيلاتهم الموسيقية خلال فترة إقامة البطولة. تشمل الفعاليات الترفيهية لهذا العام إحياء نجم الراب العالمي 50 Cent لليوم الأول من الدوري، يليه ليلة موسيقى الـ”R&B” مع النجمين العالميين إيكون وني-يو في اليوم الثاني، لتختتم الفعاليات الغنائية بعدها في اليوم الثالث مع “ليلة موسيقى الريغي” التي يحييها كل من فرقة The Original Wailers، وفرقة Trojan Sound System، وفرقة UB40.

ويأتي تنظيمنا لهذه الأمسيات تلبية لرغبات الجماهير على اختلاف أعمارهم وأذواقهم الموسيقية. ومع دخول دوري التنس العالمي موسمه الثاني، نحن واثقون من أن تشكيلة هذا العام ستقدم أفضل المواهب في العاصمة الإماراتية أبوظبي.