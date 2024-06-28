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ديوكوفيتش يؤكد مشاركته في ويمبلدون رغم الإصابة

يتحدى نوفاك ديوكوفيتش إصابته ويؤكد مشاركته في بطولة ويمبلدون، ساعيًا للفوز بلقبه الثامن في البطولة.

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ديوكوفيتش

أعلن الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالمياً، مشاركته في بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، بعد تواجده في القرعة التي أجريت الجمعة.

يأتي هذا الإعلان بعد أسابيع قليلة من إصابة ديوكوفيتش بتمزق في الغضروف المفصلي الإنسي في ركبته اليمنى خلال بطولة فرنسا المفتوحة، وخضوعه لعملية جراحية.

وأكد ديوكوفيتش، البالغ من العمر 37 عامًا والفائز ببطولة ويمبلدون سبع مرات، أنه لن يشارك إلا إذا كان قادرًا على المنافسة على اللقب. وقد صرح لبي بي سي قائلاً: “لم آت إلى هنا لخوض بضع جولات… لن ألعب إلا إذا كنت أعرف أنني في حالة جيدة بما يكفي للذهاب بعيدًا في البطولة والقتال من أجل اللقب”.

يذكر أن ديوكوفيتش، الحائز على 24 لقبًا في البطولات الكبرى، قد بلغ نهائي ويمبلدون في الأعوام الخمسة الماضية، وخسر في نهائي العام الماضي أمام الإسباني كارلوس ألكاراس. وقد تأكدت أيضًا مشاركته في منافسات كرة المضرب لأولمبياد باريس 2024، حيث يطمح للفوز بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في مسيرته.

ومن الجدير بالذكر أن البريطاني أندي موراي، حامل لقب ويمبلدون مرتين، قد أُدرج أيضًا في قرعة فردي الرجال على الرغم من خضوعه لعملية جراحية في الأسبوع الماضي.

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