دبي تمنح إنفانتينو جائزة  شخصية العام

فاز جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بجائزة الشخصية الرياضية العالمية في الدورة الثانية عشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، التي نظمتها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي يوم الأربعاء 10 يناير 2024.

وجاء فوز إنفانتينو بالجائزة تقديراً لدوره الكبير في تطوير كرة القدم العالمية، من خلال مبادراته العديدة، مثل زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم إلى 48، واعتماد تكنولوجيا التحكيم بمساعدة الفيديو، ومكافحة تعاطي المنشطات، وتعزيز مشاركة المرأة في كرة القدم.

وأعرب إنفانتينو عن سعادته وفخره بالفوز بالجائزة، وقال: “يُشرفني تكريمي بالشخصية الرياضية العالمية في الدورة 12 من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، فالحصول على هذه الجائزة التي تحتفي بالإبداع والابتكار والنزاهة في عالم الرياضة، يملأ قلبي بمشاعر الفخر لأننا في “فيفا” نمثّل الوحدة والتنافس النزيه والمساواة والتطوير العالمي المستدام”.، بحسب وكالة الأنباء الأماراتية “وام”.

رئيس فيفا يشيد بدولة الإمارات

وأشاد إنفانتينو بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقال: “أودّ أن أتوجه بالتهنئة للفائزين بالجوائز، وأن أعرب عن امتناني العميق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء الجائزة التي تُعتبر أرفع جائزة دولية تمنحها مدينة دبي، كذلك لأعضاء لجانها”.

“فيفا” يعمل على توحيد العالم من خلال كرة القدم

وأضاف: “يُجسد تكريمي بجائزة الشخصية الرياضية العالمية، في الدورة 12 من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في دبي، النجاح الذي حققه “فيفا” في توحيد العالم من خلال كرة القدم”.

وأردف: “أتوجه بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولكل من عمل على النهوض بكرة القدم، ولمدينة دبي الجميلة الشغوفة بالرياضة، التي سنعود إليها بدءاً من 15 فبراير لمتابعة منافسات كأس العالم للكرة الشاطئية، التي ستكون حدثاً عظيماً آخر يوحِّد العالم”.