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خصم 4 نقاط من نوتنغهام فورست لانتهاك قواعد اللعب المالي

اعتبرت لجنة مستقلة تابعة لرابطة الدوري الإنكليزي أنه يجب معاقبة نوتنغهام فورست “للحفاظ على نزاهة” البطولة.

فريق التحرير by فريق التحرير
نوتنغهام فورست

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم عن خصم 4 نقاط من رصيد نادي نوتنغهام فورست لانتهاكه قواعد الربحية والاستدامة المالية، ليصبح في المركز الثامن عشر بجدول الترتيب، مهددًا بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

واعترف النادي بتجاوزه الحد المسموح به للخسائر المالية بقيمة 43.9 مليون دولار، متخطيًا بذلك القاعدة التي تسمح بخسارة 77.5 مليون دولار كحد أقصى.

وتسببت هذه العقوبة في تراجع نوتنغهام فورست إلى المركز الثامن عشر، بفارق نقطة واحدة عن لوتون تاون صاحب المركز السابع عشر، بعد تعادلهما 1-1 في الجولة الماضية.

وكان النادي غاب عن الدوري الإنكليزي الممتاز لمدة 23 عامًا قبل صعوده في عام 2022، لكن قراره بالتعاقد مع 29 لاعبًا في الموسم الماضي مقابل مبلغ 190 مليون دولار أثر سلبيًا على وضعه المالي.

ودافع نوتنغهام عن قراراته المالية، مدعيًا حصوله على رسوم أعلى من خلال بيع اللاعب برينان جونسون إلى توتنهام بعد انتهاء السنة المالية، لكن لجنة مستقلة اعتبرت أنه يجب معاقبة النادي “للحفاظ على نزاهة” البطولة.

وأشارت اللجنة إلى تجاهل النادي لتحذير من المدير المالي قبل فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة بشأن مخالفة القواعد المالية، واستمراره في التعاقد مع المزيد من اللاعبين بدلاً من الاستغناء عنهم.

ويمكن لنوتنغهام استئناف العقوبة، لكن يجب تقديم الاستئناف قبل 24 أيار/مايو المقبل، أي بعد 5 أيام من انتهاء الدوري.

وتعد هذه العقوبة مشابهة لما حدث مع إيفرتون في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث تم خصم 10 نقاط من رصيده، قبل أن يتم تخفيضها إلى 6 نقاط بعد الاستئناف.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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