خبير نحل يصبح نجم مباراة تنس دولية توقفت بسبب حماية سرب نحل للملكة

استعان منطمو بطولة دولية بخبير نحل بعد تسبب سرب نحل بفرار نجم اسباني من المباراة، ويبدو أن الإسباني كارلوس ألكاراس (20 عاماً) المصنّف الثاني عالمياً وحامل اللقب تعلم درسا هاما عن النحل قبل التغلب على نظيره الألماني ألكسندر زفيريف بعد أضطر لترك الملعب هربا من «غزو النحل» خلال مواجهته زفيريف في الدور ربع النهائي، بعد شوطين فقط من انطلاق المباراة. وتوقفت المباراة حوالى ساعتين، لحين استدعاء لانس ديفيس وهو خبير نحل قام بتحديد مكان ملكة النحل التي جلبت معها أسرابا من النحل لحمايتها وهي ظاهرة تحدث كثيرا عند انتقال ملكة النحل. وتمكن لانس من جعل النحل يغادر الملعب لاستئناف اللعب.

وحقق ألكاراس فوزا سهلا على الألماني زفيريف بنتيجة 6-3 و6-1، ليثأر من خسارته أمام زفيريف في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة. وقال ألكاراس بعد المباراة «بالتأكيد هي المباراة الأكثر غرابة التي خضتها في مسيرتي». وجرت المباراة في ملعب بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وظهر بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت بين جماهير الحضور خلال المباراة.

وسيلاقي ألكاراس الإيطالي يانك سينر الثالث في نصف نهائي دورة إنديان ويلز الأمريكية لماسترز الألف نقطة في التنس.

ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن حوالي 3500 نحلة اجتاح الملعب وهبطت على الكاميرا العنكبوتية التي تصور المباراة.

وقال حكم المباراة محمد الحياني قبل أن يوقف اللعب لنحو ساعتين: “سيداتي وسادتي، نحن محاطون بالنحل هنا”. تم استدعاء ديفيس، الذي يدير شركة لإزالة النحل في بالم ديزرت تدعى Killer Bee Inc.، حيث قام بسرعة، دون ارتداء معدات واقية، بتنظيف الآلاف من النحل



كان ديفيس يرتدي نظارة شمسية وقميصًا أبيض بأكمام طويلة وسروال جينز أزرق، وشعره يتطاير في الريح، واقترب دون خوف من الكاميرا التي يحتشد بها النحل.

في غضون دقائق، قام ديفيس بتنظيف معظم النحل بشفطها بالمكنسة الكهربائية لإنقاذ المباراة.

أما بالنسبة للنحل، فهو موجود حاليًا في مرآب ديفيس في “قفص صيد حي”. بمجرد أن يسخن الطقس، يخطط ديفيس لنقلهم إلى منحله في ثيرمال، حيث سيطلق سراحهم.