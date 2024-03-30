“حلبة النار” تُشعل المملكة العربية السعودية في 18مايو

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) تركي الشيخ، عن بطاقات النزال المرتقب “حلبة النار” الذي سيقام يوم السبت 18 مايو في المملكة أرينا.

سيتضمن النزال الرئيسي مواجهة بطلي العالم في الوزن الثقيل تايسون فيوري وأوليكساندر أوسيك.

وستُتاح التذاكر عبر منصة Webook،، وستضم بطاقات Undercard 8 نزالات أخرى تضم مجموعة من أبطال الملاكمة العالميين.

ومن أبرز النزالات في بطاقات Undercard:

جاي أوبتايا (أستراليا) ضد مايرس برديس (لاتفيا).

جو كردينا (بريطانيا) ضد أنتوني قاجس (بريطانيا).

جيت قباييل (ألمانيا) ضد فرانك سانشيز (كوبا)، في النزال الثالث.

كوفاليف (روسيا) ضد سيروان صف (السويد).

مارك تشامبرلين (بريطانيا) ضد جوشوا وهاب (نيجيريا).

موسى إيتوما (بريطانيا) ضد آنا أميزينسيف (ألمانيا).

ديفيد نيكيا (نيوزيلندا) ضد مايكل سيتز (ألمانيا).

إسحاق لوي (بريطانيا) ضد حسيب الله أحمدي (أفغانستان).

ويعد تقويم الرياض وجهة عالمية مميزة حيث يقدم باقة من الفعاليات والخيارات الترفيهية والتجارب العالمية المتنوعة التي تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

كما يقدم الحفلات الفنية والمعارض وغيرها من الفعاليات الفريدة التي تمتد طوال العام، ويشارك فيها نخبة من العلامات التجارية البارزة على مستوى العالم.