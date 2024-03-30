فريق التحرير by فريق التحرير

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“حلبة النار” تُشعل المملكة العربية السعودية في 18مايو

ستُتاح التذاكر عبر منصة Webook،، وستضم بطاقات Undercard 8 نزالات أخرى تضم مجموعة من أبطال الملاكمة العالميين.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) تركي الشيخ، عن بطاقات النزال المرتقب “حلبة النار” الذي سيقام يوم السبت 18 مايو في المملكة أرينا.

سيتضمن النزال الرئيسي مواجهة بطلي العالم في الوزن الثقيل تايسون فيوري وأوليكساندر أوسيك.

وستُتاح التذاكر عبر منصة Webook،، وستضم بطاقات Undercard 8 نزالات أخرى تضم مجموعة من أبطال الملاكمة العالميين.

ومن أبرز النزالات في بطاقات Undercard:

جاي أوبتايا (أستراليا) ضد مايرس برديس (لاتفيا).
جو كردينا (بريطانيا) ضد أنتوني قاجس (بريطانيا).
جيت قباييل (ألمانيا) ضد فرانك سانشيز (كوبا)، في النزال الثالث.
كوفاليف (روسيا) ضد سيروان صف (السويد).
مارك تشامبرلين (بريطانيا) ضد جوشوا وهاب (نيجيريا).
موسى إيتوما (بريطانيا) ضد آنا أميزينسيف (ألمانيا).
ديفيد نيكيا (نيوزيلندا) ضد مايكل سيتز (ألمانيا).
إسحاق لوي (بريطانيا) ضد حسيب الله أحمدي (أفغانستان).

حلبة النار

ويعد تقويم الرياض وجهة عالمية مميزة حيث يقدم باقة من الفعاليات والخيارات الترفيهية والتجارب العالمية المتنوعة التي تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

كما يقدم الحفلات الفنية والمعارض وغيرها من الفعاليات الفريدة التي تمتد طوال العام، ويشارك فيها نخبة من العلامات التجارية البارزة على مستوى العالم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...