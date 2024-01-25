فريق التحرير

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جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 25-1-2024 .. السعودية تواجه تايلاند

من أبرز المواجهات الآسيوية هي مواجهة السعودية وتايلاند والأردن مع البحرين.

فريق التحرير

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 25-1-2024 يضم عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم.

في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا يلتقي أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية ، وهناك مواجهات قوية في ختام دور المجموعات بكأس أمم آسيا 2023 المقامة حالياً في قطر.

ومن أبرز المواجهات الآسيوية هي مواجهة السعودية وتايلاند والأردن مع البحرين.

وفي مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي  يلتقي بورنموث مع  سوانزي سيتي.

مواعيد مباريات كأس أمم أسيا 2023 والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 25-1-2024 .. السعودية تواجه تايلاند

كوريا الجنوبية – ماليزيا – 1.30 مساءً بتوقيت القاهرة ، 2.30 مساءً بتوقيت مكة

الأردن البحرين – 1.30 مساءً بتوقيت القاهرة ، 2.30 مساءً بتوقيت مكة

قيرغيزستان –  عمان – 5 مساءً بتوقيت القاهرة ، 6 مساءً بتوقيت مكة

السعودية – تايلاند – 5 مساءً بتوقيت القاهرة ، 6 مساءً بتوقيت مكة

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

أتلتيكو مدريد – إشبيلية – 10 مساءً بتوقيت القاهرة ، 11 مساءً بتوقيت مكة

مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 25-1-2024 .. السعودية تواجه تايلاند

بورنموث – سوانزي سيتي – 9.45 مساءً بتوقيت القاهرة ، 10.45 مساءً بتوقيت مكة

مواعيد مباريات الدوري التركي

سامسون سبور – قيصري سبور – 4 مساءً بتوقيت القاهرة ، 5 مساءً بتوقيت مكة

تشايكور ريزا سبور – طرابزون سبور – 7 مساءً بتوقيت القاهرة ، 8 مساءً بتوقيت مكة

جالاتا سراي – اسطنبول سبور – 7 مساءً بتوقيت القاهرة ، 8 مساءً بتوقيت مكة

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...