جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-1-2024.. قمة مانشستر سيتي وتوتنهام

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-1-2024 يضم على العديد من المباريات فى مختلف المسابقات.

قمة توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدور الربع ببطولة كأس الإتحاد الإنجليزي الموسم الجاري تتصدر مباريات اليوم.

وفي الدوري الإسباني يلتقي ألميريا مع ديبورتيفو ألافيس ، أما الدوري الإيطالي

فيلتقي كالياري مع تورينو.

وبالنسبة للدوري الألماني فتوجد مباراة آينتراخت فرانكفورت مع ماينز.

مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشيلسي – أستون فيلا – 9.45 مساءً بتوقيت الثاهرة ، 10.45 مساءً بتوقيت مكة.

شيفيلد وينزداي – كوفنتري سيتي – 9.45 مساءً بتوقيت الثاهرة ، 10.45 مساءً بتوقيت مكة

بريستول سيتي – نوتينجهام فورست – 9.45 مساءً بتوقيت الثاهرة ، 10.45 مساءً بتوقيت مكة

توتنهام – مانشستر سيتي – 10 مساءً بتوقيت الثاهرة ، 11 مساءً بتوقيت مكة

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ألميريا – ديبورتيفو ألافيس – 10 مساءً بتوقيت الثاهرة ، 11 مساءً بتوقيت مكة

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كالياري – تورينو – 9.45 مساءً بتوقيت الثاهرة ، 10.45 مساءً بتوقيت مكة

مواعيد مباريات الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت – ماينز – 9.30 مساءً بتوقيت الثاهرة ، 10.30 مساءً بتوقيت مكة

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليون – رين – 10 مساءً بتوقيت الثاهرة ، 11 مساءً بتوقيت مكة

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية

المصري – الجونة – 4 مساءً بتوقيت الثاهرة ، 10.45 مساءً بتوقيت مكة

المقاولون العرب – البنك الأهلي – 4 مساءً بتوقيت الثاهرة ، 10.45 مساءً بتوقيت مكة

بيراميدز – زد – 7 مساءً بتوقيت الثاهرة ، 10.45 مساءً بتوقيت مكة

فاركو – طلائع الجيش – 7 مساءً بتوقيت الثاهرة ، 10.45 مساءً بتوقيت مكة