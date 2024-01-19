فريق التحرير

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جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19/1/2024 والقنوات الناقلة

قمة تجمع بين الإنتر ضد لاتسيو في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالى بالسعودية.

فريق التحرير

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19/1/2024 يضم مواجهات قوية في مسابقتى كأس أمم إفريقيا 2023 وكأس آسيا 2023 ، حيث تستمر منافسات الجولة الثانية في البطولتين، بالإضافة إلى قمة تجمع بين الإنتر ضد لاتسيو في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالى بالسعودية.

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19/1/2024 والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19/1/2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم والقنوات الناقلة

الرأس الأخضر ضد موزمبيق الساعة 5 مساءً بتوقيت السعودية،  4 مساءً بتوقيت القاهرة  

على قناة beIN Sports HD 1 Max

السنغال ضد الكاميرون الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية،  7 مساءً بتوقيت القاهرة   

على قناة beIN Sports HD 1 Max

غينيا  ضد جامبيا الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية،  10 مساءً بتوقيت القاهرة 

على قناة beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات كأس آسيا اليوم والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19/1/2024 والقنوات الناقلة

العراق ضد اليابان الساعة  2.30 مساءً بتوقيت السعودية،  1.30 مساءً بتوقيت القاهرة 

على قناة beIN ASIAN CUP 1      

فيتنام إندونيسيا الساعة  5.30 مساءً بتوقيت السعودية،  4.30 مساءً بتوقيت القاهرة 

على قناة  beIN ASIAN CUP 1

هونج كونج ضد إيران الساعة 8.30 مساءً بتوقيت السعودية،  7.30 مساءً بتوقيت القاهرة   

على قناة beIN ASIAN CUP 1

موعد مباراة كأس السوبر الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19/1/2024 والقنوات الناقلة

الإنتر ضد لاتسيو الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية،  9 مساءً بتوقيت القاهرة 

على قناة AD SPORTS Premium 1

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...