جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19/1/2024 يضم مواجهات قوية في مسابقتى كأس أمم إفريقيا 2023 وكأس آسيا 2023 ، حيث تستمر منافسات الجولة الثانية في البطولتين، بالإضافة إلى قمة تجمع بين الإنتر ضد لاتسيو في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالى بالسعودية.

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19/1/2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم والقنوات الناقلة

الرأس الأخضر ضد موزمبيق الساعة 5 مساءً بتوقيت السعودية، 4 مساءً بتوقيت القاهرة

على قناة beIN Sports HD 1 Max

السنغال ضد الكاميرون الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية، 7 مساءً بتوقيت القاهرة

على قناة beIN Sports HD 1 Max

غينيا ضد جامبيا الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية، 10 مساءً بتوقيت القاهرة

على قناة beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات كأس آسيا اليوم والقنوات الناقلة

العراق ضد اليابان الساعة 2.30 مساءً بتوقيت السعودية، 1.30 مساءً بتوقيت القاهرة

على قناة beIN ASIAN CUP 1

فيتنام إندونيسيا الساعة 5.30 مساءً بتوقيت السعودية، 4.30 مساءً بتوقيت القاهرة

على قناة beIN ASIAN CUP 1

هونج كونج ضد إيران الساعة 8.30 مساءً بتوقيت السعودية، 7.30 مساءً بتوقيت القاهرة

على قناة beIN ASIAN CUP 1

موعد مباراة كأس السوبر الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة

الإنتر ضد لاتسيو الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية، 9 مساءً بتوقيت القاهرة

على قناة AD SPORTS Premium 1