جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19/1/2024 يضم مواجهات قوية في مسابقتى كأس أمم إفريقيا 2023 وكأس آسيا 2023 ، حيث تستمر منافسات الجولة الثانية في البطولتين، بالإضافة إلى قمة تجمع بين الإنتر ضد لاتسيو في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالى بالسعودية.
جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19/1/2024 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم والقنوات الناقلة
الرأس الأخضر ضد موزمبيق الساعة 5 مساءً بتوقيت السعودية، 4 مساءً بتوقيت القاهرة
على قناة beIN Sports HD 1 Max
السنغال ضد الكاميرون الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية، 7 مساءً بتوقيت القاهرة
على قناة beIN Sports HD 1 Max
غينيا ضد جامبيا الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية، 10 مساءً بتوقيت القاهرة
على قناة beIN Sports HD 1 Max
مواعيد مباريات كأس آسيا اليوم والقنوات الناقلة
العراق ضد اليابان الساعة 2.30 مساءً بتوقيت السعودية، 1.30 مساءً بتوقيت القاهرة
على قناة beIN ASIAN CUP 1
فيتنام إندونيسيا الساعة 5.30 مساءً بتوقيت السعودية، 4.30 مساءً بتوقيت القاهرة
على قناة beIN ASIAN CUP 1
هونج كونج ضد إيران الساعة 8.30 مساءً بتوقيت السعودية، 7.30 مساءً بتوقيت القاهرة
على قناة beIN ASIAN CUP 1
موعد مباراة كأس السوبر الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة
الإنتر ضد لاتسيو الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية، 9 مساءً بتوقيت القاهرة
على قناة AD SPORTS Premium 1