جدول موعد مباريات اليوم الأربعاء 31-1-2024 .. قمة ليفربول وتشيلسي

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31-1-2024 يضم عدد من المباريات في مختلف المسابقات.

في بطولة كأس آسيا 2023 ييتلتقي منتخب البحرين مع فريق اليابان وتواجه ايران سوريا.

وفي الدوري الإسباني يلتقي برشلونة مع أوساسونا، ويواجه أتلتيكو مدريد نظيره رايو فاليكانو .

وفي الدوري الإنجليزي يلتقي ليفربول وتشيلسي في قمة الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي على ملعب “أنفيلد”.

موعد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي – بيرنلي – 9.30 مساءً بتوقيت القاهرة 10.30 مساءً بتوقيت السعودية

توتنهام – برينتفورد – 9.30 مساءً بتوقيت القاهرة 10.30 مساءً بتوقيت السعودية

ليفربول – تشيلسي – 10.15 مساءً بتوقيت القاهرة 11.30 مساءً بتوقيت السعودية

موعد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

برشلونة – أوساسونا – 8 مساءً بتوقيت القاهرة 9 مساءً بتوقيت السعودية

أتلتيكو مدريد – رايو فاليكانو – 10 مساءً بتوقيت القاهرة 11 مساءً بتوقيت السعودية

موعد مباريات كأس أمم آسيا والقنوات الناقلة

البحرين – اليابان – 1.30 مساءً بتوقيت القاهرة 11.30 مساءً بتوقيت السعودية

إيران – سوريا – 6 مساءً بتوقيت القاهرة 7 مساءً بتوقيت السعودية

موعد مباريات كأس الرابطة المصرية

طلائع الجيش – الجونة – 4.30 مساءً بتوقيت القاهرة 5.30 مساءً بتوقيت السعودية

الاتحاد السكندري – إنبي – 7.30 مساءً بتوقيت القاهرة 8.30 مساءً بتوقيت السعودية

موعد مباريات كأس ألمانيا

هيرتا برلين – كايزرسلاوترن – 9.45 مساءً بتوقيت القاهرة 10.45 مساءً بتوقيت السعودية