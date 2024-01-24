جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-1-2024 يشمل عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم.

مباراة المغرب وزامبيا بالجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة تعتبر من أهم المواجهات في كأس أمم إفريقيا 2023 .

وتقام اليوم مباراة العراق وفيتنام في بطولة كأس آسيا 2023.

وعلى المستوى الأوروبي فتقام اليوم مباراة ليفربول وفولهام بنصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

جنوب أفريقيا X تونس – 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية – beIN Sports HD 3 Max

ناميبيا X مالي – 7 مساء – beIN Sports HD 2 Max

زامبيا X المغرب – 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت السعودية – beIN Sports HD 1 Max

تنزانيا X جمهورية الكونغو – 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت السعودية – beIN Sports HD 2 Max

مواعيد مباريات كأس أسيا 2023

اليابان X إندونيسيا – 1.30 مساءً بتوقيت القاهرة، 2.30 مساءً بتوقيت السعودية

العراق X فيتنام – 1.30 مساءً بتوقيت القاهرة، 2.30 مساءً بتوقيت السعودية

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

فولهام X ليفربول – 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت السعودية

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

ريال مايوركا X جيرونا – 8.30 مساءً بتوقيت القاهرة، 9.30 مساءً بتوقيت السعودية

أتلتيك بيلباو X برشلونة – 10.30 مساءً بتوقيت القاهرة، 11.30 مساءً بتوقيت السعودية

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ X يونيون برلين – 9.30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10.30 مساءً بتوقيت السعودية – beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات كأس فرنسا

فينيي-أولنوي X مونبلييه – 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية

سيراميكا كيلوباترا X الداخلية – 3 مساءً بتوقيت القاهرة، 4 مساءً بتوقيت السعودية

إنبي X الإسماعيلي – 3 مساءً بتوقيت القاهرة، 4مساءً بتوقيت السعودية

مودرن فيوتشر X بلدية المحلة – 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت السعودية

الاتحاد السكندري X سموحة – 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت السعودية