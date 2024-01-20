جدول مواعيد مباريات السبت 20-1-2024 ..مواجهات إفريقية وأسيوية وأوروبية

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 20-1-2024 يشمل العديد من المباريات في مختلف المسابقات.

في الدوري الإنجليزي، يستضيف فريق أرسنال نظيره كريستال بالاس، ويواجه فريق ميلان نظيره أودينيزي في الدوري الإيطالي.

وفي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، يلتقي منتخب الجزائر وبوركينا فاسو، وتونس ضد مالي، وموريتانيا مع أنجولا.

وتشهد مباريات كأس أمم آسيا، مواجهتين، عندما يلتقي منتخب الأردن ضد كوريا الجنوبية، والبحرين مع ماليزيا.

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2023

الجزائر ضد بوركينا فاسو- الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، 5 مساءً بتوقيت السعودية -beIN Sports HD 1 Max

موريتانيا ضد أنجولا- الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية -beIN Sports HD 1 Max

تونس ضد مالي – الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت السعودية -beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات كأس آسيا

الأردن ضد كوريا الجنوبية- الساعة 1:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 2.30 مساءً بتوقيت السعودية – SSC1 HD

البحرين ضد ماليزيا- الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 5.30 مساءً بتوقيت السعودية – SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

أرسنال ضد كريستال بالاس – الساعة 2:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 3.30 مساءً بتوقيت السعودية – beIN Sports HD 1

برينتفورد ضد نوتينجهام فورست– الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8.30 مساءً بتوقيت السعودية -beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

رايو فاليكانو ضد لاس بالماس – الساعة 3 مساءً بتوقيت القاهرة، 4 مساءً بتوقيت السعودية

فياريال ضد ريال ماريوكا – الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6.15 مساءً بتوقيت السعودية

فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8.30 مساءً بتوقيت السعودية

سيلتا فيجو ضد ريال بيتيس – الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت السعودية

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

روما ضد هيلاس فيرونا- الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية

أودينيزي ضد ميلان- الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10.45 مساءً بتوقيت السعودية

مواعيد مباريات الدوري الألماني

كولن ضد بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 5.30 مساءً بتوقيت السعودية

بوخوم ضد شتوتجارت – الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 5.30 مساءً بتوقيت السعودية

هايدنهايم ضد فولفسبورج – الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 5.30 مساءً بتوقيت السعودية

دار مشتات 98 ضد فرانكفورت- الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 5.30 مساءً بتوقيت السعودية

لايبزيج ضد ليفركوزن- الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8.30 مساءً بتوقيت السعودية

مواعيد مباريات الدوري التركي

بينديك سبور ضد بشتكاش – الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت السعودية

مواعيد مباريات كأس فرنسا

نانت ضد ستاد لافال – الساعة 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 4.30 مساءً بتوقيت السعودية

روديز ضد موناكو- الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7.30 مساءً بتوقيت السعودية

أورليان ضد باريس سان جيرمان – الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10.45 مساءً بتوقيت السعودية

مواعيد مباريات بطولة الوحدة الإماراتية

الاتفاق ضد أم صلال – الساعة 4:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 5.15 مساءً بتوقيت السعودية

الوحدة ضد الزمالك – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7.30 مساءً بتوقيت السعودية