جدول مباريات اليوم الأحد 21-1-2024..لقاءات هامة للعرب

جدول مباريات اليوم الأحد 21-1-2024 يشمل العديد من المباريات في مختلف المسابقات.

في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، يلتقي المغرب مع جمهورية الكونغو، وجنوب أفريقيا وناميبيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

كما تشهد مباريات كأس أمم آسيا 2023 مواجهتان، عندما يلتقي منتخب عمان مع تايلاند، والسعودية مع قيرغيزستان.

في الدوري الإنجليزي يلتقي فريق ليفربول نظيره بورنموث وفى الدوري الإسباني يلتقي ريال مدريد مع ألميريا وريال بيتيس ضد برشلونة وجيرونا ضد إشبيلية.

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2023

المغرب ضد جمهورية الكونغو- الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 5 مساءً بتوقيت السعودية -beIN Sports HD 1 Max

زامبيا ضد تنزانيا- الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية- beIN Sports HD 3 Max

جنوب أفريقيا ضد ناميبيا – الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية -beIN Sports HD 2 Max

جدول مباريات كأس آسيا 2023

عمان ضد تايلاند- الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 5.30 مساءً بتوقيت السعودية- SSC1 HD

قيرغيزستان ضد السعودية – الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 8.30 مساءً بتوقيت السعودية-SSC1 HD

جدول مباريات الدوري الإنجليزي

شيفلد يونايتد ضد وست هام يونايتد– الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 5 مساءً بتوقيت السعودية – beIN Sports HD 2

بورنموث ضد ليفربول– الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 7.30 مساءً بتوقيت السعودية -beIN Sports HD 2

جدول مباريات الدوري الاسباني

أوساسونا ضد خيتافي – الساعة 3 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 4 مساءً بتوقيت السعودية – beIN Sports HD 3

ريال مدريد ضد ألميريا – الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 6.15 مساءً بتوقيت السعودية -beIN Sports HD 1

ريال بيتيس ضد برشلونة – الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 8.30 مساءً بتوقيت السعودية -beIN Sports HD 1

جيرونا ضد إشبيلية – الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية -beIN Sports HD 3

جدول مباريات الدوري الإيطالي

ليتشي ضد يوفنتوس- الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 10.45 مساءً بتوقيت السعودية -beIN Sports Fr 5 HD max

جدول مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ ضد فيرد بريمن – الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 5.30 مساءً بتوقيت السعودية

جدول مباريات الدوري التركي

طرابزون سبور ضد جالاتا سراي – الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 7 مساءً بتوقيت السعودية

جدول مباريات كأس فرنسا

رين ضد مارسيليا – الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية