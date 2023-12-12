حفل كاف لجوائز الأفضل يكشف عن أسراره.. تتويج أوسيمين والأهلي والركراكي

كشف حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن قائمة الأفضل لعام 2023، بعد انتهاء مراسمه في مدينة مراكش المغربية، بحضور عددا من أساطير كرة القدم في القارة.

جائزة أفضل لاعب

توج اللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نادي نابولي الإيطالي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا بعد منافسة مع المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، والمغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان.

جائزة أفضل ناد في إفريقيا 2023

توج النادي الأهلي المصري بجائزة أفضل ناد في إفريقيا، وذلك بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا في نسخته الماضية، متفوقا على صنداونز الجنوب إفريقي، والوداد المغربي وصيفه في البطولة القارية.

أفضل منتخب في إفريقيا 2023

حصل المنتخب المغربي بجدارة على لقب أفضل منتخب في القارة، وذلك تكريما لإنجازه الكبير الذي حققه في كأس العالم 2022 بقطر عندما بلغ المربع الذهبي كأول منتخب في تاريخ القارة يحقق ذلك.

أفضل مدرب في إفريقيا 2023

فاز المدرب المغربي وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب بلاده بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2023، متفوقا على أليو سيسيه مدرب السنغال، وعبد الحق بن شيخة مدرب سيمبا التنزاني.

أفضل حارس في إفريقيا 2023

بعد منافسة قوية، حسم المغربي ياسين بونو جائزة أفضل حارس في إفريقيا، بعد منافسة مع المصري محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، والكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى الكاميرون.