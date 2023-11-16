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Posted inرياضة

تصفيات كأس العالم.. 5 منتخبات عربية في ضربة البداية لإفريقيا

تظهر المنتخبات العربية في بداية تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، حيث تشارك 5 منتخبات في ضربة البداية.

فريق التحرير by فريق التحرير
كأس العالم

تخوض 5 منتخبات إفريقية اليوم، الخميس، ضربة البداية في تصفيات القارة السمراء المؤهلة لكأس العالم 2026، أملا في الحصول على بطاقات التأهل.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبا.

وتنقسم تصفيات إفريقيا إلى 9 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ليتأهل البطل مباشرة إلى كأس العالم، حيث تشارك القارة السمراء بـ9 مقاعد لأول مرة في تاريخها.

ضربة البداية تشهد مواجهات عربية خالصة، حيث تستضيف مصر منتخب جيبوتي في الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

بينما تلعب السودان ضد توغو في المجموعة الثانية، وتشهد المجموعة السابعة مواجهة عربية أخرى بين الجزائر والصومال.

وتستأنف المنتخبات العربية الجولة الأولى بالتصفيات المونديالية غدا الجمعة، حيث تلعب تونس ضد منتخب ساو تومي وبرينسيبي في المجموعة الثامنة.

كما تلعب ليبيا ضد إيسواتيني ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ويستضيف المغرب إريتريا في المجموعة الخامسة، وتصطدم موريتانيا بجنوب السودان في المجموعة الثانية.

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فريق التحرير

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