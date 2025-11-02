تشكيلة المنتخب السعودي تحت 17 عاماً المشاركة في كأس العالم

أعلن مدرب المنتخب السعودي تحت 17 عاماً عبدالوهاب الحربي قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم تحت 17 عاماً 2025 في قطر.

وضمّت القائمة 21 لاعباً هم: وافي الأكلبي، عبدالرحمن العتيبي، محمد العتيبي، أبوبكر سعيد، أسامة الدغمة، عادل عياش، ناصر الفيحاني، مختار برناوي، ثاري أحمد، سعيد الدوسري، إبراهيم عزام، محمد الخلف، عبدالعزيز الفواز، محمد مدخلي، ماهر طواشي، حبيب آل إنتيف، عبدالرحمن سفياني، عبدالله الدوسري، صبري دهل، وليد النور، عبدالهادي مطري، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وكان المنتخب السعودي تحت 17 عاماً اختتم معسكره الإعدادي في الإمارات الذي أقيم خلال الفترة من 20 حتى 31 أكتوبر الماضي، وذلك ضمن البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2025.

يُذكر أن الأخضر يأتي ضمن المجموعة 12 في كأس العالم، التي تضمّ إلى جانبه منتخبات النمسا، ومالي، ونيوزيلندا.