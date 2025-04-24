فريق التحرير by فريق التحرير

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تركي آل الشيخ رئيساً للاتحاد السعودي للملاكمة حتى 2028

ويُذكر أن تركي آل الشيخ يتولى أيضاً رئاسة الهيئة العامة للترفيه، ما يعكس دوره البارز في المشهدين الرياضي والترفيهي في المملكة.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اعتماد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة للدورة الانتخابية 2024 – 2028، حيث تم تعيين المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيساً للاتحاد.

وفي أول تعليق له على القرار، توجّه تركي آل الشيخ بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الثقة الكريمة بتعيينه في هذا المنصب الجديد. كما أعرب عن امتنانه لرئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على فيسبوك:

تركي آل الشيخ رئيساً للاتحاد السعودي للملاكمة حتى 2028

“خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد قائدنا الملهم عراب الرؤية، على الثقة الكريمة بتعييني رئيساً للاتحاد السعودي للملاكمة. سائلاً الله التوفيق لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.”

ويُذكر أن تركي آل الشيخ يتولى أيضاً رئاسة الهيئة العامة للترفيه، ما يعكس دوره البارز في المشهدين الرياضي والترفيهي في المملكة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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