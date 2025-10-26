تركي آل الشيخ من عشاق الأسطورة مارادونا

أظهرت تغريدة حديثة للمستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية أنه من عشاق اللاعب ومدرب كرة القدم الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا الذي يعد على نطاق واسع أحد أعظم اللاعبين في التاريخ.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ في تغريدة عبر منصة إكس ليل أمس السبت “في مثل هذا اليوم من ٢٨ سنة ودعت الكرة أعظم من لمسها… ليت الزمان يجود ب دييغو آرماندو مارادونا ثاني… كرة القدم من يوم ما صارت لعبة جماعية والحارس لازم يلعب برجله فقدت الكثير من متعتها”.

وخاض مارادونا أخر مباراة له في مسيرته الاحترافية يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 1997 مع نادي بوكا جونيورز، حيث كانت مباراة “سوبر كلاسيكو” ضد الغريم التقليدي ريفر بليت، وتُوفي مارادونا يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عن عمر يناهز 60 عاماً بنوبة قلبية في منزله في بمدينة تيغري في بوينس آيرس. وفي بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، غرد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وقال “نُعرب عن حزننا العميق لوفاة أسطورتنا” وأضافوا بأنهُ “سيظل دائمًا في قلوبنا”، وأعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام في البلاد.

وأضاف تركي آل الشيخ “كانت كرة القدم تتنافس مع NFL وNBA والآن تتنافس مع Netflix وDisney وApple … إذا ما تغير شيء أو تعدل شيء بنوصل لجيل يشوف الملخص وhighlight … جيلي والجيل الي قبلي نجلس قدام التلفزيون قبل المباراة بساعه نشوف التحليل ونتابع وبعد المباراة ساعة نشوف التحليل وبعدها نروح نشوف البرامج الرياضية… جيل السوشل ميديا حدك معه دقيقتين يشوف الاهداف واهم الهجمات… كرة القدم أمام تحدي صعب”، وأرفقها بمقطع فيديو لإحدى مباريات مارادونا الشهيرة.

وكان آل الشيخ وصف ماردونا في تغريدة سابقة بأنه “أعظم من لمست قدماه الكُرة”.

Turki Alalshik

من هو تركي آل الشيخ؟

ولد تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ يوم 4 أغسطس/آب 1981 ويشغل حالياً منصب مُستشار في الديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وشغل مناصب رياضية عدة منها منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ورئيس إدارة الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، وكذلك الرئيس الفخري لنادي التعاون في بريدة، والرئيس الفخري ورئيس هيئة أعضاء الشرف لنادي الوحدة في مكة المكرمة، ومالك نادي الماريا حالياً، ونادي بيراميدز المصري سابقاً.

واشتهر تركي آل الشيخ على المستوى الفني من خلال كتابته للشعر الغنائي، وقد غنى كلماته عدد من الفنانين الخليجيين والعرب.

وفاز آل الشيخ بجائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في كرة القدم للعام 2017 في مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثاني عشر.