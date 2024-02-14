تعرف علي ترتيب المنتخبات العربية.. ترتيب منتخب الأردن 2024

يترقب الملايين في الوطن العربي التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للمنتخبات، خاصة بعد النتائج المبهرة لمنتخبات عربية في بطولة كأس آسيا التي أقيمت بقطر.

ترتيب منتخب الأردن 2024

ونجح منتخب الأردن في التأهل لنهائي بطولة كأس آسيا، ويتوقع أن يقفز ترتيب منتخب الأردن عدة مراكز في التصنيف الشهري للفيفا الذي سيصدر يوم الخميس 15 فبراير/2024، أيضا من المتوقع أن يصعد المنتخب القطري الفائز بالبطولة عدة مراكز.

على الجهة الأخرى في القارة السمراء، يتوقع أن تتراجع معظم المنتخبات العربية في التصنيف الشهري للفيفا في ظل النتائج السيئة لمنتخبات مصر والجزائر والمغرب وتونس، والتي جاءت عكس التوقعات.

ترتيب المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا الأخير

احتل منتخب المغرب المركز الأول عربيا في تصنيف الفيفا لشهر ديسمبر 2023، بعد أن جاء في المرتبة 13 عالميا، ويتوقع أن يتراجع هذا الترتيب في ظل النتائج السيئة في بطولة الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

في المرتبة الثانية عربيا يأتي منتخب تونس الذي حل في المركز 28 عالميا، وحل منتخب الجزائر في المرتبة 4 عربيا و31 عالميا، بينما جاء منتخب مصر في المرتبة الخامسة عربية و33 عالميا.

ووفقا لموقع “فيفا” يأتي تريب الدول العربية في قائمة الفيفا كالتالي: المغرب (13 عالميا)، تونس (28)، الجزائر (31)، مصر (33)، السعودية (56)، قطر (58)، العراق (63)، الإمارات (64)، عمان (74)، البحرين (86)، ثم الأردن (87).

توقعات ترتيب المنتخبات العربية في التصنيف الجديد

ويتوقع “إيلو” الشهير، أن يقفز ترتيب منتخب الأردن 23 مركزا في التصنيف العالمي، وهو ما سيعطيه مكانة متقدمة بين المنتخبات العربية وقد يصعد للمركز السابع، وتوقع أيضا تراجع تصنيف المنتخب المغربي عالميا، لكنه سيظل في صدارة المنتخبات العربية، بعد توديعه بطولة الأمم الأفريقية من دور الـ16.

في قارة آسيا يتوقع تراجع المنتخب السعودي بعد أن ودع بطولة كأس آسيا مبكرا، ومن المتوقع ايضا ان يصعد منتخب قطر الحاصل على بطولة كأس آسيا عدة مراكز في التصنيف.