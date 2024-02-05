السيتي يقترب.. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز أرسنال ضد ليفربول

أشعل نادي أرسنال الإنجليزي، صراع صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تمكن من الفوز على ليفربول في قمة الجولة الـ23 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لفريق ليفربول الذي يغيب عنه النجم المصري محمد صلاح، بسبب الإصابة التي أبعدته عن منتخب بلاده قبل الخروج من دور الـ 16 في كأس الأمم الأفريقية.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هزيمة ليفربول

على الرغم من الهزيمة المفاجئة إلا أن ليفربول ما زال يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة جمعهم من 23 مباراة، حيث فاز في 15 مباراة، بينما تعادل الريدز في 6 مباريات، فيما تلقي هزيمتين.

وعقب هزيمة ليفربول تقلص الفارق بينه وبين فريق أرسنال الذي صعد إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي إلى نقطتين فقط.

وارتفع رصيد الأرسنال إلى 49 نقطة جمعهم من 23 مباراة بعدما تمكن من تحقيق الفوز في 15 مباراة، لكنه تلقى 4 هزائم، فيما تعادل أيضا في 4 مباريات.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.. سيتي يقترب



ويأتي نادي مانشستر سيتي في الترتيب الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، جمعهم من 21 مباراة فقط، وحقق “السماوي” الفوز في 14 مباراة، وتعادل في مباريات، فيما خسر في 3 مباريات.

ويمتلك مانشستر سيتي مباراتين أقل من ليفربول وأرسنال، وفي حال تمكن من تحقيق الفوز سيرتقي للصدارة برصيد 52 نقطة.

ومن المقرر أن يستضيف نادي برينتفورد الإنجليزي نظيره مانشستر سيتي في منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي مساء اليوم الإثنين 5 فبراير 2024، وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1، في تمام الساعة العاشرة مساء.



ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.. فوز مانشستر يونايتد



وصعد فريق مانشستر يونايتد إلى المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما تمكن من تحقيق فوز عريض على حساب نادي وست هام بثلاثة أهداف نظيفة.

وبعد الفوز أصبح رصيد نادي مانشستر يونايتد 38 نقطة جمعها من 23 مباراة، حيث حقق الفوز في 12 مباراة، وخسارة في 9 مباريات، بينما حقق التعادل في مباراتين.

وفي المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، جاء نادي وست هام برصيد 36 نقطة جمعها بعدما تمكن من تحقيق الفوز في 10 مباريات، فيما تعادل في 6 مواجهات لكنه خسر في 7 مباريات.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.. هزيمة جديدة لتشيلسي

وواصل نادي تشيلسي، نتائجه السيئة، وتلقي هزيمة جديدة أمام فريق وولفرهامبتون، بنتيجة 4-2، في “ستامفورد بريدج”، وتراجع تشيلسي للمركز الـ 11في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، جمعها من 23 مباراة، حيث حقق الفوز في 9 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 10 مباريات، سجل لاعبو البلوز 38 هدفا واستقبلت شباكهم 39 هدفا.

فيما يحتل فريق وولفرهامبتون المركز الـ10 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة بعدما خاض 23 مباراة، حقق الفوز في 9 وتعادل في 5 وخسر 9 مواجهات.