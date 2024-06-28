المغربي بوزيد إلى برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة الصالات عن تعاقده مع اللاعب الدولي المغربي خالد بوزيد في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لموسمين.

ويأتي هذا التعاقد بعد يوم واحد فقط من إعلان النادي ضم اللاعب إيريك مارتيل، في إطار سعيه لتعزيز صفوفه للموسم القادم.

ويعد بوزيد، البالغ من العمر 26 عاماً، ابن مدينة برشلونة، حيث بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية النادي الكتالوني.

ولعب في مركز الجناح الأيمن للفريق لأقل من 19 عاماً، وفاز معه بلقب الدوري الإٍسباني في مناسبتين، قبل أن يتوّج مع الفريق الرديف بلقب الدوري أيضاً.

وفي عام 2019، انتقل بوزيد إلى نادي سانتا كولوما ليخوض تجربة في دوري الدرجة الأولى، حيث اكتسب خبرة واسعة في دوريات النخبة، وأصبح لاعباً أكثر نضجاً وفعالية في الجانب الهجومي. وسجل في الموسم الماضي 19 هدفاً في 26 مباراة.

?️ El segon fitxatge ja és aquí! I també és de la casa: @khalidbs22 torna i signa amb el Barça per dues temporades, fins al 30 de juny del 2026. Ben tornat!



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وعلى الصعيد الدولي، شارك بوزيد مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2021 في ليتوانيا، ومن المتوقع أن يكون من أبرز الأسماء في قائمة المنتخب المغربي المشاركة في كأس العالم المقبلة في أوزبكستان، المقررة بين 14 ايلول/سبتمبر و6 تشرين الأول/أكتوبر المقبلين.

وفي تصريحاته بعد انضمامه إلى برشلونة، أعرب بوزيد عن سعادته بالعودة إلى النادي الذي شهد بداياته، مؤكداً أنه تحسن كثيراً في الجانب الدفاعي خلال السنوات الأخيرة، وأنه مستعد لخوض التحدي وتحقيق النجاح مع الفريق.