بلينجهام ومبابي يقودان ريال مدريد للفوز على برشلونة في قمة مثيرة

(خدمة رويترز الرياضية العربية) – سجل جود بلينجهام هدفاً وقدم تمريرة حاسمة لكيليان مبابي في فوز ريال مدريد 2-1 على ضيفه برشلونة لينهي سلسلة من أربع خسائر أمام منافسه القطالوني ويعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مساء اليوم الأحد.

ومنح مبابي التقدم لريال مدريد في الدقيقة 22 بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة رائعة من بلينجهام، قبل أن يتعادل فيرمين لوبيز للفريق الزائر في الدقيقة 38 بعد خطأ من أردا جولر.

واستعاد ريال مدريد تقدمه بعدها بخمس دقائق عن طريق بلينجهام بتسديدة مباشرة من داخل الست ياردات بعد انطلاقة فردية رائعة من فينيسيوس جونيور.

وأتيحت لريال مدريد عدة فرص لكن الحارس فويتشيخ شتينسني تألق في إبعادها كما تصدى لركلة جزاء من مبابي مطلع الشوط الثاني.

ونادرا ما هدد الفريق الزائر مرمى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بعد الاستراحة، وأكمل برشلونة اللقاء بعشرة لاعبين بعد حصول بيدري على بطاقة صفراء ثانية لتدخله العنيف على أوريلين تشواميني في الوقت بدل الضائع.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 27 نقطة، متقدماً بخمس نقاط على برشلونة الثاني.

وبعد أربع هزائم متتالية في ثلاث بطولات من برشلونة بالموسم الماضي، دخل ريال مدريد مباراة وكأنه فريق يحتاج بشدة إلى فوز معنوي يعزز الثقة في مشروع المدرب الجديد تشابي ألونسو.

إلغاء ركلة جزاء

طبق ريال ضغطاً عالياً لا هوادة فيه منذ البداية، وبدعم جماهيري هائل من مدرجات سانتياجو برنابيو الممتلئة عن آخرها، حاصر برشلونة في مباراة بدأت بجدل كبير، بعدما ألغى الحكم سيزار سوتو جرادو ركلة جزاء لريال مدريد عقب مراجعة تقنية الفيديو.

وقرر الحكم أن فينيسيوس جونيور هو من ركل قدم الأمين جمال أثناء محاولته التسديد، ليتراجع عن قراره.

ولكنها لم تكن أولى القرارات التي أثارت غضب لاعبي ريال مدريد ومدربهم، إذ أُلغي هدف رائع لمبابي من تسديدة بعيدة المدى بداعي التسلل، رغم أن الإعادة أظهرت أن لوبيز لاعب برشلونة قد يكون آخر من لمس الكرة.

وواصل ريال مدريد ضغطه الكاسح، مهيمناً على مجريات اللعب بنسبة استحواذ تجاوزت 75 بالمئة خلال أول نصف ساعة، لكنه اصطدم بتألق الحارس شتينسني، الذي تصدى ببراعة لمحاولات مبابي ودين هاوسن وفينيسيوس جونيور من مسافات قريبة.

وأثمر إصرار ريال مدريد عن هدف التقدم حين استغل مبابي تمريرة بينية من بلينجهام وأسكن الكرة الشباك، لكن برشلونة عادل النتيجة عكس مجريات اللعب بعد خطأ فادح من جولر.

ولكن ريال رد بقوة، وواصل فينيسيوس جونيور إزعاج دفاع برشلونة بسرعته ومهاراته.

وصنع اللاعب البرازيلي الهدف الثاني بعدما تجاوز فرينكي دي يونج وجول كوندي من الجانب الأيسر، ثم أرسل عرضية حولها إيدر ميليتاو برأسه إلى بلينجهام، الذي أودعها الشباك الخالية في الدقيقة 43

وأتيحت لريال عدة فرص لتعزيز النتيجة مطلع الشوط الثاني، أبرزها ركلة جزاء احتُسبت بعد لمسة يد على إريك جارسيا.

ولكن شتينسني، نجم برشلونة في اللقاء، تصدى ببراعة لتسديدة مبابي بيد واحدة، مضيفا تصديا جديدا إلى سلسلة تدخلاته الحاسمة التي أبقت فريقه في المباراة.

ورغم استحواذ برشلونة على الكرة في آخر 30 دقيقة، إلا أنه افتقر للإبداع الهجومي، ولم يشكل أي تهديد على مرمى كورتوا. وزادت معاناة الفريق القطالوني بطرد بيدري بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.