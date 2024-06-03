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السعودية تستضيف بطولة العالم للبلياردو بمشاركة 128 لاعبا

تستضيف السعودية بطولة العالم للبلياردو، لمدة 10 سنوات، بدءا من نسخة العام الحالي.

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية تستضيف بطولة العالم للبلياردو بمشاركة 128 لاعبا
السعودية تستضيف بطولة العالم للبلياردو بمشاركة 128 لاعبا

تنطلق منافسات بطولة العالم للبلياردو (فئة 9 كرات)، الاثنين، في الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة السعودية.

وبدءا من نسخة العام 2024 ولمدة 10 أعوام، تواصل السعودية، استضافة بطولة العالم للبلياردو، وذلك بتنظيم من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، ووزارة الرياضة السعودية، بالتعاون مع الجولة العالمية للبلياردو.

45 دولة تشارك في بطولة العالم للبلياردو بالسعودية

السعودية تستضيف بطولة العالم للبلياردو بمشاركة 128 لاعبا

ويشارك في هذه النسخة من البطولة 128 لاعبًا يمثلون 45 دولة حول العالم، منهم أفضل 100 لاعب من جولة البلياردو العالمية، إلى جانب المتأهلين الـ28 من مرحلة التصفيات، والمشاركين بموجب بطاقات الدعوة، حيث سيتنافس النجوم المتواجدون من خلال خوض 223 مباراة على 16 طاولة، في الحدث الأكثر شهرة في عالم لعبة البلياردو، والأكثر على مستوى الحضور الجماهيري والمتابعة.

ويبرز من المشاركين في هذه البطولة، من الأسماء بطل العالم فرانسيسكو سانشيز رويز، وحامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 5 مرات، وبطل العالم 2022 شين فان بويننج، وبطل العالم 2018 جوشوا فيلر.

اللاعبون السعوديون المشاركون في البطولة

السعودية تستضيف بطولة العالم للبلياردو بمشاركة 128 لاعبا

وأيضا يشرف بتمثيل السعودية، في البطولة، نخبة متميزة من اللاعبين الذين يمتلكون إنجازات متعددة، أبرزهم بطل العرب للكبار أحمد آل جبار، وأبطال العرب زوجي للكبار خالد العتيبي، وسعد الدريس، بالإضافة إلى نواف الشمردل بطل العرب للناشئين، وخالد الغامدي بطل الخليج للناشئين، حيث تسهم البطولة في صقل مواهب اللاعبين السعوديين المشاركين، من خلال اكتساب الخبرة والدخول في منافسات رسمية على أعلى المستويات، بما يسهم في تطورهم، والارتقاء بمستوياتهم الفنية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...