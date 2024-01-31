تستضيف مدينة الرياض بطولة “بريميير بادل P1″، التي تقام خلال الفترة من 26 فبراير/شباط إلى 2 مارس/أذار 2024، وذلك ضمن أجندة موسم الرياض.

الحدث المنتظر أعلن عنه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ضمن خطط تعزيز الرياضات العالمية في السعودية، وجعل العاصمة الرياض مركزا للرياضات العالمية.

يتوقع أن تكون بطولة “بريميير بادل P1” واحدة من أكثر الفعاليات إثارة، في ظل المشاركة القوية من عدد من اللاعبين المحترفين الذين سيخوضون منافسات قوية.

مواجهات حماسية تنتظركم في بطولة

" Premier Padel P1"

للرجال في موسم الرياض ??



ابتداءً من 26 فبراير حتى 2 مارس ?



Exciting matches await you in the "Premier Padel P1” in Riyadh Season Men's Tournament ??

Starting from February 26th until March 2nd ?#BigTime #RiyadhSeason… pic.twitter.com/Hd57pfDctj — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 26, 2024 تركي آل الشيخ يعلن إطلاق بطولة “بريميير بادل P1”

ويتنافس في بطولة “بريميير بادل P1” التي ستقام في الرياض، 32 فريقا من السيدات (64 لاعبة)، و48 فريقا من الرجال (96 لاعبا).

رياضة “بريميير بادل P1” تبدأ رحلتها نحو العالمية من الرياض، حيث تشهد زيادة المشاركين على مستوى العالم، بعد أن توسعت البطولة وأصبحت تشمل 25 جولة في 5 قارات.

اعلان إطلاق بطولة “بريميير بادل P1”

إطلاق بطولة “بريميير بادل P1”

وستقام جولات استباقية قبل الانطلاق الرسمي للبطولة، لتصفية أفضل الفرق وتأهلها للمراحل النهائية. وتقام 3 بطولات بجانب البطولة الرئيسية تشارك فيها فرق سعودية، منها بطولتين للرجال، وبطولة للسيدات.