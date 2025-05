تركي آل الشيخ يعلن إطلاق بطولة “بريميير بادل P1”

مواجهات حماسية تنتظركم في بطولة

" Premier Padel P1"

للرجال في موسم الرياض ??



ابتداءً من 26 فبراير حتى 2 مارس ?



Exciting matches await you in the "Premier Padel P1” in Riyadh Season Men's Tournament ??

Starting from February 26th until March 2nd ?#BigTime #RiyadhSeason… pic.twitter.com/Hd57pfDctj