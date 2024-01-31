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تركي آل الشيخ يعلن إطلاق بطولة “بريميير بادل P1”

ويتنافس في بطولة “بريميير بادل P1” التي ستقام في الرياض، 32 فريقا من السيدات (64 لاعبة)، و48 فريقا من الرجال (96 لاعبا).

فريق التحرير by فريق التحرير

تستضيف مدينة الرياض بطولة “بريميير بادل P1″، التي تقام خلال الفترة من 26 فبراير/شباط إلى 2 مارس/أذار 2024، وذلك ضمن أجندة موسم الرياض.

الحدث المنتظر أعلن عنه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ضمن خطط تعزيز الرياضات العالمية في السعودية، وجعل العاصمة الرياض مركزا للرياضات العالمية.

تركي آل الشيخ يعلن إطلاق بطولة "بريميير بادل P1"

يتوقع أن تكون بطولة “بريميير بادل P1” واحدة من أكثر الفعاليات إثارة، في ظل المشاركة القوية من عدد من اللاعبين المحترفين الذين سيخوضون منافسات قوية.

تركي آل الشيخ يعلن إطلاق بطولة “بريميير بادل P1”

ويتنافس في بطولة “بريميير بادل P1” التي ستقام في الرياض، 32 فريقا من السيدات (64 لاعبة)، و48 فريقا من الرجال (96 لاعبا).

رياضة “بريميير بادل P1” تبدأ رحلتها نحو العالمية من الرياض، حيث تشهد زيادة المشاركين على مستوى العالم، بعد أن توسعت البطولة وأصبحت تشمل 25 جولة في 5 قارات.

اعلان إطلاق بطولة “بريميير بادل P1”

إطلاق بطولة “بريميير بادل P1”

وستقام جولات استباقية قبل الانطلاق الرسمي للبطولة، لتصفية أفضل الفرق وتأهلها للمراحل النهائية. وتقام 3 بطولات بجانب البطولة الرئيسية تشارك فيها فرق سعودية، منها بطولتين للرجال، وبطولة للسيدات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...