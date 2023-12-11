ينطلق اليوم بث مباشر حفل الكاف جوائز الأفضل فى إفريقيا 2023 ,حيث يتنافس صفوة النجوم والأندية والمدربين على نيل الجائزة المرموقة.

ويقام الحفل في المغرب بمدينة مراكش، وينطلق مساء اليوم، 11-12-2023، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات، والثامنة بتوقيت مصر.

قنوات بث مباشر حفل الكاف جوائز الأفضل فى إفريقيا 2023

ينقل الحفل على القناة الرياضية المغربية على نايل سات، تردد 11513، استقطاب عمودي، معدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4.

كما تبث قناة “بي إن سبورتس” الإخبارية المفتوحة الحفل عبر نايل سات على تردد 12604، استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3.

بث مباشر حفل الكاف 2023

تنقل المنصات الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بث مباشر حفل الكاف جوائز الأفضل فى إفريقيا 2023 بشكل مجاني عبر كل أنحاء العالم دون التقيد بالبث في دول معينة، ويتم ذلك عبر يوتيوب وفيسبوك وإكس “تويتر”.

كما تنقل قناة “بي إن سبورتس” الإخبارية عبر منصتها على يوتيوب الحفل، ليتمكن الجميع من متابعة الحفل من خلال الهواتف النقالة في أي مكان بالعالم.

جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2023 من جوائر حفل الكاف

يتنافس ثلاثة لاعبين على جائزة الأفضل في إفريقيا خلال عام 2023، بعد مساهماتهم مع أنديتهم الأوروبية، ومنتخبات بلادهم، في عام لم يشهد منافسات قارية أو عالمية.

المصري محمد صلاح (ليفربول)

المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي)

Say cheese if you're a top 3 player in the continent. ?#CAFAwards2023 pic.twitter.com/GcpYHfAPkA — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا 2023 من جوائر حفل الكاف

وتشهد المنافسة على جائزة الحارس الأفضل في القارة منافسة مصرية مغربية كاميرونية، حيث يشارك حارس واحد فقط ينشط في أوروبا، في المنافسة مع حارسين أحدهما في مصر، والآخر في السعودية.

المصري محمد الشناوي (الأهلي المصري)

المغربي ياسين بونو (الهلال السعودي)

آندريه أونانا (مانشستر يونايتد)

The elite shot-stoppers.



Goalkeeper of the Year (MEN) award – Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/vtxjalCuUB — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

أفضل نادي في إفريقيا 2023 من جوائر حفل الكاف

فاز النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا في نسخته الماضية، وحصل الوداد المغربي على الوصافة، وفي الدوري الإفريقي توج صنداونز باللقب الأول، ليحصد الفريق المغربي مرة أخرى المركز الثاني.

الأهلي (مصر)

صنداونز (جنوب إفريقيا)

الوداد (المغرب)

أفضل مدرب في إفريقيا 2023 من جوائر حفل الكاف

لم يشهد العام الجاري بطولات ضخمة مثل كأس الأمم الإفريقية، أو كأس العالم، لتغيب المنتخبات عن المنافسات العملاقة، وتكتفي بمباريات ودية ولقاءات سهلة في تصفيات المونديال.

المغربي وليد الركراكي (منتخب المغرب)

السنغالي آليو سيسيه (منتخب السنغال)

الجزائري عبد الحق بن شيخة (سيمبا التنزاني)

The masterminds behind it all.



Coach of the Year (MEN) award – Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/kgAq5cE5Nu — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023