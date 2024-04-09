موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستضيف ملعب حديقة الأمراء، مساء الأربعاء، قمة أوروبية مرتقبة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.



معنويات مرتفعة وطموحات كبيرة

يخوض باريس سان جيرمان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد اقترابه من حسم لقب الدوري الفرنسي، ويسعى لمواصلة الانتصارات وتخطي عقبة برشلونة، للاقتراب خطوة جديدة من تحقيق الحلم الغائب عنه منذ سنوات، وهو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

من ناحيته، يطمح برشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز، إلى الخروج بنتيجة إيجابية خارج قواعده، تساعده في الاقتراب من نصف نهائي البطولة الغائبة عن الفريق الكتالوني منذ فترة.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى ربع النهائي بعد فوزه على ريال سوسييداد في الدور الماضي، بينما تغلب برشلونة على نابولي وحجز مقعده في ربع النهائي.

وسنتعرف من خلال التقرير التالي على كل ما تريد معرفته عن مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، من موعد المباراة والقنوات الناقلة إلى التشكيل المتوقع.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا

يلتقي باريس سان جيرمان وبرشلونة في مباراة مرتقبة يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 على ملعب حديقة الأمراء في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر (القاهرة)، أي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية (الرياض).

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا

تُنقل مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 على إحدى قنوات شبكة “beIN Sports” القطرية، التي تمتلك حقوق بث البطولة حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ستخصص شبكة “بي إن سبورت” قناة beIN Sports HD 2 لنقل المباراة المنتظرة بتعليق حفيظ الدراجي.

ويمكن لهواة ومحبي البث المباشر متابعة المباراة عبر تطبيق TOD.

التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة

يتوقع أن يدخل باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل 4-3-3 يعتمد على:

دوناروما في حراسة المرمى.

خط دفاع مكون إيمري، دانيليو، بيرالدو، هيرنانديز.

خط وسط مكون من فابيان رويز، فيتنيا، أسينسيو.

خط هجوم مكون من كيليان مبابي، جونزالو راموس، عثمان ديمبيلي.

بينما من المتوقع أن يدخل برشلونة المباراة بتشكيل 4-3-3 يعتمد على:

تير شتيجن في حراسة المرمى.

خط دفاع مكون من جواو كانسيلو، رونالد أراخو، كوبارسي، جول كوندي.

خط وسط مكون من جوندوجان، فيرمان لوبيز، كريستينسن.

خط هجوم مكون من لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا.