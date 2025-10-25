الهلال يهزم الاتحاد ويحسم مواجهة قمة الجولة السادسة بدوري روشن

حسم فريق الهلال السعودي، ليل الجمعة، قمة الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن السعودي) بعد فوزه على مضيفه نادي الاتحاد بهدفين نظيفين في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وافتُتح سجل التهديف عند الدقيقة (41) بهدف عكسي سجله لاعب الاتحاد محمدو دومبيا في مرماه، لتنتهي بذلك أحداث الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف وحيد.

وفي الشوط الثاني، واصل الهلال تفوقه رغم استحواذ الاتحاد على الكرة، حيث تمكن الهلال من تعزيز النتيجة عند الدقيقة (57) عن طريق لاعبه ماركوس ليوناردو.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال النقطي إلى (14) نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة (10) في المركز السابع.