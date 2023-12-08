الهلال يواصل السيطرة على قمة الدوري السعودي بفوز جديد

عزز نادي الهلال صدارته للدوري السعودي لكرة القدم “روشن” بعد تغلبه على الطائي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 16 في المسابقة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل.

وسجل سالم الدوسري للهلال في الدقيقة 20 وأليكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 30، فيما سجل طارق عبد الله هدف الطائي في الدقيقة 50.

ولعب الهلال 16 مباراة، فاز فى 14 مواجهة وتعادل فى لقاءين ولم يخسر إلى الآن، أما الطائى فيأتي بالمركز الـ 12 برصيد 17 نقطة بعد الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى مواجهتين وخسارة 9 لقاءات.

وواصل فريق الهلال سلسلة الانتصارات لينجح فى الابتعاد بصدارة الدورى السعودى عن أقرب منافسيه النصر بفارق 10 نقاط.