فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inرياضةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةأخبار عربية

الهلال يواصل السيطرة على قمة الدوري السعودي بفوز جديد

عزز الهلال السعودي صدارته للدوري السعودي برصيد 44 نقطة بعد تغلبه على الطائي بهدفين مقابل هدف، ليوسع الفارق بينه وبين النصر

فريق التحرير by فريق التحرير
الهلال السعودي

عزز نادي الهلال صدارته للدوري السعودي لكرة القدم “روشن”  بعد تغلبه على الطائي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 16 في المسابقة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل.

وسجل سالم الدوسري للهلال في الدقيقة 20 وأليكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 30، فيما سجل طارق عبد الله هدف الطائي في الدقيقة 50.

ولعب الهلال 16 مباراة، فاز فى 14 مواجهة وتعادل فى لقاءين ولم يخسر إلى الآن، أما الطائى فيأتي بالمركز الـ 12 برصيد 17 نقطة بعد الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى مواجهتين وخسارة 9 لقاءات.

وواصل فريق الهلال سلسلة الانتصارات لينجح فى الابتعاد بصدارة الدورى السعودى عن أقرب منافسيه النصر بفارق 10 نقاط.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...