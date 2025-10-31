المنتخب السعودي يواجه الجزائر وساحل العاج في جدة

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراتين وديتين خلال فترة أيام “فيفا” نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وذلك ضمن معسكره الإعدادي الذي سيُقام في جدة خلال الفترة من 9 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 المقرر إقامتها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويستضيف المنتخب السعودي نظيره منتخب ساحل العاج في لقاء ودي يوم الجمعة 14 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة، فيما سيواجه منتخب الجزائر يوم الثلاثاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني على الملعب ذاته.

وجاء المنتخب السعودي في المجموعة الثانية ببطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، إلى جانب منتخبات المغرب، والفائز من مباراة عُمان والصومال، والفائز من مباراة جُزر القمر واليمن.

شهر يفصلنا على انطلاق كأس العرب FIFA قطر 2025™ التي تُعتبر أكبر بطولة كروية في العالم العربي وتجمع أبرز منتخبات المنطقة التي ستتنافس على اعتلاء منصة التتويج بين 1 و18 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وهذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها قطر هذه البطولة المرموقة، إذ سبق للبلاد تنظيم نسخة عام 2021، التي كانت الأولى تحت مظلة FIFA.وقد حققت البطولة نجاحاً منقطع النظير، إذ حصلت الجماهير على أكثر من 600 ألف تذكرة، بينما تابع منافساتها 272 مليون متفرج عبر التغطية التلفزيونية حول العالم.

وجرت تلك النسخة في إطار الاستعدادات لكأس العالم FIFA قطر٢٠٢٢™، وحققت إقبالاً هائلاً، وشعبية كبيرة في أوساط جماهير المنطقة وخارجها على حدّ سواء.

وسيشارك في سباق التربّع على عرش العرب الكروي 23 منتخباً، 12 منها منضوية تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بما فيها قطر المستضيفة، و11 منتسبة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وقد حصلت تسعة منتخبات على بطاقة تأهل مباشر، بينما سيتنافس 14 على المراكز السبعة المتبقية في مرحلة المجموعات من خلال سلسلة مباريات تأهيلية تجري في قطر يومي 25 و26 نوفمبر/تشرين الثاني.

يُذكر أن المنتخبات الـ 16 التي ستتأهل لدور المجموعات، ستتنافس في أربع مجموعات من أربعة منتخبات، بحيث ينتقل صاحبا المركزين الأول والثاني لأدوار خروج المغلوب. بينما ستقام المباراة النهائية على استاد لوسيل الرائع بتاريخ 18 من ديسمبر/كانون الأول الموافق لليوم الوطني لقطر، وهو يوم عطلة رسمية في البلاد.

وتجري مباريات بطولة كأس العرب FIFA™ في ستة ملاعب سبق لها استضافة منافسات كأس العالم FIFA قطر٢٠٢٢™، ويمكن الوصول إلى جميعها بكل سلاسة باستخدام شبكة النقل العامة، بالإضافة إلى أنها مجهَّزة بمَرافق خالية من العوائق للجمهور من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقبل أربع سنوات، كان كأس البطولة من نصيب الجزائر بفضل الفوز بهدفين من دون رد على تونس أمام 60456 متفرّجاً في استاد البيت الشهير حول العالم. وعن ذلك الإنجاز، قال بونجاح الذي سيلعب في أرض يألفها كونه يدافع عن قميص نادي الشمال في دوري نجوم قطر: “الفوز بكأس العرب كان إنجازاً كبيراً بالنسبة لنا، وخصوصاً لكوننا حققنا الفوز في قطر على ملاعب كأس العالم. أشعر بالامتنان بأني كنتُ عنصراً في الفريق الذي رفع الكأس الغالية. الاحتفال مع المنتخب والجماهير بعد الفوز كان أمراً سريالياً”.

وكأس العرب FIFA قطر 2025™ هي الأولى من سلسلة بطولات ستستضيفها قطر قبل نهاية العام، ومن بينها كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™ التي تجري بين 3 و27 نوفمبر/تشرين الثاني.