تركي آل الشيخ يعلن عن نزال الملاكمة العالمي “Knockout Chaos”

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GeA)، عن إقامة نزال ” Knockout Chaos” الذي يجمع بطل العالم السابق للوزن الثقيل الموحد أنتوني جوشوا، وبطل الفنون القتالية المختلطة ومنافس الوزن الثقيل الحالي فرانسيس أنجانو.



حيث يقام يوم الجمعة 8 مارس في Kingdom Arena بالعاصمة الرياض.



واستباقا للنزال المرتقب قال المستشار تركي آل الشيخ: “بأن نزال Knockout Chaosهو واحد من الأحداث المهمة التي ستقام في موسم الرياض، وهي ليلة ستجمع المزيد من الأبطال الدوليين في إحدى أكثر الرياضات شعبية في العالم”.



في ليلة مليئة بالإثارة والحماس، ستشهد Kingdom Arena بالرياض يوم الجمعة 8 مارس المقبل نزالًا هائلًا بين بطل العالم السابق للوزن الثقيل الموحد، أنتوني جوشوا، وبطل الفنون القتالية المختلطة فرانسيس أنجانو في حدث “Knockout Chaos” الذي يُقدم للجماهير من قبل الهيئة العامة للترفيه (GeA) وشركات الرياضة العالمية Warren’s Queensberry، Eddie Hearn’s Matchroom Boxing، Goldstar، وGIMIK Fight.



أنتوني جوشوا: عودة البطل إلى الرياض

تأتي هذه المواجهة بعد عام حافل بالنجاحات لجوشوا، الذي أعاد إلى صفوف النخبة لتصنيفات الوزن الثقيل بعد فوزه البارز في نزال “اليوم الحاسم” أمام أوتو والين في 23 ديسمبر 2023، ضمن فعاليات موسم الرياض.

فرانسيس أنجانو: المتحول من الـ UFC إلى عالم الملاكمة

من جهته، يدخل أنجانو عالم الملاكمة بعد مشاركته في “أشرس رجل في العالم” أمام بطل العالم في WBC تايسون فيوري. تألق أنجانو بأداء رائع ولكمة قوية أسقطت فيوري في الجولة الثالثة، مما أسهم في جعله محط اهتمام عشاق الملاكمة حول العالم.

التحضيرات للنزال المرتقب

في تصريحات جوشوا: “سأكون مستعدًا للبدء عندما يقرع الجرس الأول للنزال، وسأتعامل مع هذه المهمة بتركيز الليزر حتى تكتمل المهمة. إنني أتطلع إلى العودة إلى الرياض وأشكر المملكة العربية السعودية على الشغف الذي أظهرته لرياضة الملاكمة”.

من ناحية أخرى، أعرب أنجانو عن إصراره على تحقيق النجاح في هذا النزال، قائلاً: “شكك الناس دائمًا فيّ، وأثبت لهم مرارًا أنهم مخطئون. سيكون هذا النزال مختلفًا، وأنا لا أنوي ترك الأمور في أيدي الحكام”.

توقعات كبيرة للنزال

وأكد مروّج الملاكمة فرانك وارن أن “Knockout Chaos” سيكون حدثًا ضخمًا، قائلاً: “ستكون هذه واحدة من أكبر الليالي في تاريخ الملاكمة. نحن مستعدون لحدث آخر ضخم في المملكة العربية السعودية وليلة مليئة بالدراما”.

وأضاف إيدي هيرن، رئيس شركة ماتش رووم سبورت: “تعد هذه الليلة بلا شك واحدة من أكبر ليالي النزالات في الملاكمة. نحن نتحدث عن عملاقين في عالم الملاكمة، أنتوني جوشوا وفرانسيس نجانو، رجلان يبدوان وكأنهما منحوتين من الحجر، وهما ملاكمين أقوياء بشدة.

لقد فتح موسم الرياض آفاقًا جديدة ومثيرة لرياضتنا العظيمة، وفي مواجهة أنتوني جوشوا وفرانسيس أنجانو سيكون لدينا فيلم ضخم آخر من شأنه أن يأسر خيال المشجعين في جميع أنحاء العالم”.

وفيما يتعلق بتفاصيل النزال، صرح إيدي هيرن: “تلك اللحظة التي يلتقي فيها جوشوا وأنجانو في الرياض ستكون لحظة تاريخية في عالم الملاكمة. عندما يتقابل هؤلاء العمالقة، يمكن توقع شيء واحد بالتأكيد… سيكون Knockout Chaos بالفعل!”

ولدعم هذا النزال الذي يعد أحد أكبر الأحداث في تاريخ الرياضات القتالية، سيتضمن الحدث أيضًا قائمة مذهلة من النزالات الثانوية. يشارك فيها البطل الصيني تشانغ زيلي والمكسيكي ري فارغاس، بالإضافة إلى المزيد من النجوم الواعدين والأبطال العالميين الآخرين.

تحديثات أخرى قريبة

من المتوقع أن يكون هذا النزال الأبرز حديثًا للرياضة العالمية، وسيتابع الملايين حول العالم تفاصيل الحدث. ترقبوا المزيد من التحديثات والتفاصيل حول “Knockout Chaos” الذي سيضع المملكة العربية السعودية على خارطة الرياضة العالمية بشكل لا يُنسى.

كلمة معالي رئيس مجلس إدارة #هيئة_الترفيه @Turki_alalshikh في المؤتمر الصحفي لـ #KnockoutChaos ❤️



His Excellency Turki Alalshikh, Chairman of the General Entertainment Authority, delivers his speech today at the press conference for Knockout Chaos ❤️#BigTime#RiyadhSeason… pic.twitter.com/CjWfB8AuEl — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 15, 2024