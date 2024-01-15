840 مليون يورو القيمة السوقية للمنتخبات المشاركة في كأس آسيا 2023.. الإمارات والسعودية يتصدران المنتخبات العربية

يتصدر منتخبا اليابان، وكوريا الجنوبية، قائمة المنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا 2023 من حيث القيمة السوقية، بينما يتصدر منتخبا الإمارات، والسعودية، قائمة المنتخبات العربية.

وانطلقت في قطر الجمعة الماضية، بطولة كأس آسيا 2023، البطولة الأعرق في القارة الصفراء، وتستمر مباريات البطولة حتى 10 فبراير 2024.

وبلغت القيمة السوقية لمنتخبات النسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، ما يقرب من 840 مليون يورو، وفقاً لموقع “ترانسفير ماركت” العالمي المتخصص في صفقات انتقالات اللاعبين، والقيمة السوقية.

الإمارات والسعودية يتصدران المنتخبات العربية

يتصدر المنتخب الإماراتي، قائمة القيمة السوقية للمنتخبات العربية، في كأس آسيا 2023، بقيمة سوقية بلغت 32.05 مليون يورو فيما يحل بالمركز الـ 5 بين المنتخبات الـ 24 المشاركة بالبطولة.

فيما يحل المنتخب السعودي بالمركز الثاني عربيا بقيمة سوقية، بلغت 23.65 مليون يورو، والسابع بقائمة المنتخبات المشاركة بالبطولة، يليه المنتخب السوري، بالمركز الثالث عربيا، والثامن بين منتخبات البطولة بقيمة سوقية 16.53 مليون يورو، أما المنتخب القطري فيحل بالمركز الرابع عربيا والتاسع بين منتخبات البطولة بقيمة سوقية 15.90 مليون يورو.

ترتيب المنتخبات المشاركة في كأس آسيا 2023 من حيث القيمة السوقية

وفيما يلي ترتيب المنتخبات المشاركة في البطولة من حيث القيمة السوقية:

1- اليابان: 316.95 مليون يورو.

2- كوريا الجنوبية: 193 مليون يورو.

3- إيران: 51.58 مليون يورو.

4- أستراليا: 40.90 مليون يورو.

5- الإمارات: 32.05 مليون يورو.

6- أوزبكستان: 26.15 مليون يورو.

7- السعودية: 23.3 مليون يورو.

8- سوريا: 16.53 مليون يورو.

9- قطر: 15.90 مليون يورو.

10- الأردن: 13.13 مليون يورو.

11- العراق: 12.35مليون يورو.

12- الصين: 11.33 مليون يورو.

13- البحرين: 10.08 مليون يورو.

14 – تايلاند : 10.05مليون يورو.

15- عمان: 9.00 مليون يورو.

16- إندونيسيا: 8.83 مليون يورو.

17- لبنان: 7.40 مليون يورو.

18- طاجيكستان: 7.33 مليون يورو.

19- ماليزيا: 6.78 مليون يورو.

20- فلسطين: 6.68 مليون يورو.

21- الهند: 6.53 مليون يورو.

22- قيرغيزستان: 6.28 مليون يورو.

23- هونغ كونج: 6.10 مليون يورو.

24 – فيتنام: 5.83 مليون يورو.