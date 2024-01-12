يتصدر منتخب نيجيريا قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة من حيث القيمة السوقية، وفقا لموقع الإحصائيات “ترانسفير ماركت”، ويضم الأول أغلى لاعب أفريقي، فيكتور أوسيمين وتبلغ قيمته 110 مليون يورو.

وتنطلق غداً السبت بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، البطولة الأعرق في القارة السمراء والتي من المقرر لها أن تقام في كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024.

وتبلغ القيمة السوقية لجميع المنتخبات المشاركة فى أمم أفريقيا 2023 قرابة 3 مليارات يورو، وتحديدا 2.896.01 مليار، وفقاً للتقرير الذى نشره موقع “ترانسفير ماركت” العالمى المتخصص فى الأسعار والقيمة السوقية.

وفيما يلي ترتيب المنتخبات المشاركة في البطولة من حيث القيمة السوقية:

1– نيجيريا، 349.9 مليون يورو.

2– المغرب، 347.4 مليون يورو.

3– ساحل العاج، 334.58 مليون يورو.

4– منتخب السنغال، 274.4 مليون يورو

5– غانا، 195.98 مليون يورو.

6– الجزائر، 189.40 مليون يورو.

7– مالي، 140.30 مليون يورو.

8– الكاميرون، 137.85 مليون يورو.

9– مصر، 135.80 مليون يورو.

10– الكونغو الديمقراطية، 110.05 ملايين يورو.

11– بوركينا فاسو، 99 مليون يورو.

12– غينيا، 89.53 مليون يورو.

13– تونس، 63.20 مليون يورو.

14– جامبيا، 39.60 مليون يورو.

15– زامبيا، 34.05 مليون يورو.

16– الرأس الأخضر، 27.20 مليون يورو.

17– غينيا بيساو، 25.85 مليون يورو.

18– موزمبيق، 25.05 مليون يورو.

19– جنوب أفريقيا، 19.58 مليون يورو.

20– أنجولا، 18.73 مليون يورو.

21– موريتانيا، 12.18 مليون يورو.

22– غينيا الاستوائية، 9.95 ملايين يورو.

23– تنزانيا، 7.05 ملايين يورو.

24- ناميبيا، 6.43 ملايين يورو.