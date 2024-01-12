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كأس أمم إفريقيا 2023: نيجيريا والمغرب يتصدران قائمة المنتخبات المشاركة من حيث القيمة السوقية

تبلغ القيمة التسويقية لجميع المنتخبات المشاركة فى أمم أفريقيا 2023 قرابة 3 مليارات يورو، وتحديدا 2.896.01 مليار،

فريق التحرير

يتصدر منتخب نيجيريا قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة من حيث القيمة السوقية، وفقا لموقع الإحصائيات “ترانسفير ماركت”، ويضم الأول أغلى لاعب أفريقي، فيكتور أوسيمين وتبلغ قيمته 110 مليون يورو.

وتنطلق غداً السبت  بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، البطولة الأعرق في القارة السمراء والتي من المقرر لها أن تقام في كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024.

وتبلغ القيمة السوقية لجميع المنتخبات المشاركة فى أمم أفريقيا 2023 قرابة 3 مليارات يورو، وتحديدا 2.896.01 مليار، وفقاً للتقرير الذى نشره موقع “ترانسفير ماركت” العالمى المتخصص فى الأسعار والقيمة السوقية.

وفيما يلي ترتيب المنتخبات المشاركة في البطولة من حيث القيمة السوقية:

1نيجيريا، 349.9 مليون يورو.

2المغرب، 347.4 مليون يورو.

ترتيب المنتخبات المشاركة في البطولة من حيث القيمة التسويقية

3ساحل العاج، 334.58 مليون يورو.

4منتخب السنغال، 274.4 مليون يورو

5غانا، 195.98 مليون يورو.

6الجزائر، 189.40 مليون يورو.

ترتيب المنتخبات المشاركة في البطولة من حيث القيمة التسويقية

7مالي، 140.30 مليون يورو.

8الكاميرون، 137.85 مليون يورو.

9مصر، 135.80 مليون يورو.

ترتيب المنتخبات المشاركة في البطولة من حيث القيمة التسويقية

10الكونغو الديمقراطية، 110.05 ملايين يورو.

11بوركينا فاسو، 99 مليون يورو.

12غينيا، 89.53 مليون يورو.

13تونس، 63.20 مليون يورو.

ترتيب المنتخبات المشاركة في البطولة من حيث القيمة التسويقية

14جامبيا، 39.60 مليون يورو.

15زامبيا، 34.05 مليون يورو.

16الرأس الأخضر، 27.20 مليون يورو.

17غينيا بيساو، 25.85 مليون يورو.

18موزمبيق، 25.05 مليون يورو.

19جنوب أفريقيا، 19.58 مليون يورو.

20أنجولا، 18.73 مليون يورو.

21موريتانيا، 12.18 مليون يورو.

22غينيا الاستوائية، 9.95 ملايين يورو.

23تنزانيا، 7.05 ملايين يورو.

24- ناميبيا، 6.43 ملايين يورو.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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