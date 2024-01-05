القنوات الناقلة لبطولة كأس آسيا2023  وتشكيل منتخب السعودية والفرق العربية

تنطلق بطولة آسيا لكرة القدم 2023 في قطر يوم الجمعة 12 يناير 2024، بمشاركة 24 منتخبًا من جميع أنحاء القارة.

وستشهد البطولة مشاركة العديد من المنتخبات القوية، مثل أستراليا واليابان وإيران وقطر، بالإضافة إلى المنتخبات العربية المتألقة، مثل السعودية والإمارات والعراق.

وتعد بطولة آسيا لكرة القدم هي البطولة القارية الأهم في كرة القدم في آسيا، وهي تُقام كل أربع سنوات. وقد أقيمت النسخة الأخيرة من البطولة في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019، وفازت بها قطر.

مجموعات بطولة كأس آسيا قطر 2023

المجموعة الأولى: قطر- الصين- طاجيكستان- لبنان.

المجموعة الثانية: أستراليا- أوزبكستان- سوريا- الهند.

المجموعة الثالثة: إيران- الإمارات- هونغ كونغ- فلسطين.

المجموعة الرابعة: اليابان- إندونيسيا- العراق- فيتنام.

المجموعة الخامسة: البحرين – كوريا الجنوبية- ماليزيا- الأردن.

المجموعة السادسة: السعودية- تايلاند- قيرغستان- عمان.

موعد مباريات بطولة كأس آسيا 2023

تنطلق منافسات بطولة كأس آسيا 2023 خلال الفترة من الجمعة 12 يناير وحتى السبت 10 فبراير المقبل، حيث تقام المباراة الافتتاحية بين قطر ولبنان على ملعب استاد لوسيل يوم الجمعة 12 يناير في السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لبطولة كأس آسيا 2023

Qatar are the defending Asian Cup champions. File photo: AFP/Karim Sahib

تمتلك شبكة «بي إن سبورتس» القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس آسيا 2023.

ويمكن مشاهدة المباريات عبر الاشتراك في شبكة قنوات beIN SPORTS على أن يتم إذاعة المسابقة عبر قنوات beIN SPORTS AFC 4،5,6.

القائمة النهائية لمنتخب السعودية في كأس آسيا 2023

وأعلن الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي، عن القائمة النهائية المشاركة في مسابقة كأس آسيا 2023.

وجاءت تشكيلة منتخب السعودية لكأس آسيا على الشكل التالي:

حراسة المرمى:

نواف العقيدي (النصر)- راغد نجار (النصر) – أحمد الكسار (الفيحاء)

خط الدفاع:

حسن كادش (الاتحاد)- علي البليهي (الهلال) – عون السلولي (التعاون) – حسان التمبكتي (الهلال) – علي لاجامي (النصر) – سعود عبد الحميد (الهلال) – أيمن يحيى (النصر) – عبدالله الخيبري (النصر) – فواز الصقور (الشباب)

خط الوسط:

مختار علي (الفتح) – عباس الحسن (الفتح)- فيصل الغامدي (الاتحاد) – عيد المولد (الأخدود) – سالم الدوسري (الهلال) – عبد الإله المالكي (الهلال) – ناصر الدوسري (الهلال) – محمد كنو (الهلال) – سامي النجعي (النصر)

خط الهجوم:

فهد المولد (الشباب) – عبدالله رديف (الشباب) – عبد الرحمن غريب (النصر) – فراس البريكان (الأهلي) – صالح الشهري (الهلال)

تشكيلة منتخب الإمارات لكأس آسيا 2023

ROME, ITALY – JANUARY 03: Jose Mourinho, Head Coach of AS Roma, looks on prior to the Coppa Italia Round of 16 match between AS Roma and Cremonese at Stadio Olimpico on January 03, 2024 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

أعلن المدرب البرتغالي باولو بينتو التشكيلة النهائية لمنتخب الإمارات المشارك في مسابقة كأس آسيا 2023.

وجاءت تشكيلة منتخب الإمارات لكأس آسيا 2023 كما يلي:

لحراسة المرمى: خالد عيسى، علي خصيف، خالد توحيد

للدفاع: خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبدالرحمن صالح، عبدالله إدريس، بدر ناصر

للوسط: علي سالمين، يحيي نادر، محمد عباس، ماجد راشد، عبدالله رمضان، طحنون الزعابي، عبدالله حمد، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو ليما، علي صالح

للهجوم: سلطان عادل، علي مبخوت وكايو كانيدو

قطر تعلن عن تشكيلة منتخبها لكأس آسيا 2023

FILE PHOTO: The logo of car manufacturer Tesla is seen at a dealership in London, Britain, May 14, 2021. REUTERS/Matthew Childs/File Photo

أعلن الإسباني ماركيز لوبيز المدير الفني لمنتخب قطر عن التشكيلة النهائية المشاركة في مسابقة كأس آسيا 2023 لكرة القدم.

واستدعى لوبيز للدفاع عن اللقب القاري 26 لاعباً هم:

لحراسة المرمى: سعد الشيب و مشعل برشم (السد)، وصلاح زكريا (الدحيل)

للدفاع: المهدي علي ولوكاس منديز (الوكرة) بوعلام خوخي وبيدرو ميجيل وطارق سلمان (السد)، سلطان البريك (الدحيل) همام الأمين (الغرافة) بسام الراوي (الريان)

للوسط: أحمد فتحي وجاسم جابر (العربي)، عبد العزيز حاتم (الريان) حسن الهيدوس وعلي أسد ومحمد وعد ومصطفى مشعل (السد) وخالد محمد (الدحيل)

للهجوم: أحمد الجانحي وأحمد علاء (الغرافة) أكرم عفيف ويوسف عبدالرزاق (السد) المعز علي وإسماعيل محمد (الدحيل) خالد منير (الوكرة)

كأس آسيا.. عموتة يستعين بالهداف التاريخي لمنتخب الأردن

تشكيل منتخب الأردن في بطولة آسيا

أعلن مدرب منتخب الأردن، المغربي الحسين عموتة، عن تشكيل منتخب النشامى وقرر الاستعانة بمهاجم نادي الحسين إربد، المخضرم حمزة الدردور في نهائيات كأس آسيا.

وهنا قائمة الأردن للمشاركة في كأس آسيا:

– لحراسة المرمى: يزيد أبو ليلى (الجبلين السعودي)، عبدالله الفاخوري (الوحدات الأردني)، أحمد جعيدي (شباب الأردن).

للدفاع: عبد الله نصيب (الحسين إربد)، يزن العرب (الشرطة العراقي)، أنس بني ياسين (الفيصلي الأردني)، براء مرعي (الفيصلي الأردني)، سالم العجالين (الفيصلي الأردني)، محمد أبو حشيش (العهد اللبناني)، إحسان حداد (الفيصلي الأردني)، فراس شلباية (الوحدات الأردني).

للوسط: فادي عوض (بي دي ار ام الماليزي)، رجائي عايد (الحسين إربد)، نزار الرشدان (الفيصلي الأردني)، إبراهيم سعادة (الخور القطري)، نور الروابدة (سيلانغور الماليزي) ، محمود مرضي (الحسين إربد)، مهند أبو طه (الوحدات)، محمد أبو زريق “شرارة” (الأهلي الليبي)، أنس العوضات (الوحدات الأردني)، يوسف أبو جلبوش (الفيصلي الأردني)، صالح راتب (الوحدات الأردني).

للهجوم: موسى التعمري (مونبلييه الفرنسي)، علي علوان (الشمال القطري)، حمزة الدردور (الحسين إربد)، ويزن النعيمات (الأهلي القطري).

منتخب عمان يعلن تشكيلته لكأس آسيا

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، ، تشكيلة المنتخب المشاركة في كأس آسيا التي تنطلق في وقت لاحق هذا الشهر في قطر. ويلعب منتخب عمان في المجموعة السادسة مع السعودية وتايلاند وقرغيزستان.

وضمت التشكيلة في حراسة المرمى: إبراهيم المخيني وأحمد الرواحي وفايز الرشيدي.

وفي الدفاع خالد البريكي وأحمد الخميسي وفهمي دوربين وغانم الحبشي وجمعة الحبسي وأحمد الكعبي وعلي البوسعيدي ومحمود المشيفري وعبد العزيز الغيلاني.

وفي الوسط مصعب المعمري وتميم البلوشي وحارب السعدي ومعتز عبد ربه وزاهر الأغبري وعبد الله فواز وأرشد العلوي وصلاح اليحيائي.

وفي الهجوم ،جميل اليحمدي ومحسن الغساني وعبد الله المشرفي وعمر المالكي وعصام الصبحي وعبد الرحمن المشيفري.

القائمة النهائية لمنتخب العراق في كأس آسيا

أعلن مدرب منتخب العراق لكرة القدم، الإسباني خيسوس كاساس، قائمة منتخب “أسود الرافدين” للمشاركة في بطولة كأس آسيا.

وضمت القائمة 26 لاعبا وهم كالآتي:

للحراسة: أحمد باسل، جلال حسن وفهد طالب.

للدفاع: ريبين سولاقا، فرانس بطرس، سعد ناطق، علي عدنان، حسين علي، ألان محيي الدين، يوسف الامين، دانيلو السعيد، أحمد علي، أمجد عطوان، وأمير العماري.

للوسط: علي جاسم، منتظر ماجد، أسامة الرشيد، زيدان إقبال، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي وزيد تحسين.

للهجوم: مهند علي، علي الحمادي، إبراهيم بايش، باشر رسن وأيمن حسين.

القائمة النهائية لمنتخب سوريا في كأس آسيا

أعلن مدرب منتخب سوريا، الأرجنتيني هيكتور كوبر عن القائمة النهائية لـ “نسور قاسيون” استعدادا لكأس آسيا.

وجاءت قائمة منتخب سوريا في كأس آسيا كالآتي:

– حراسة المرمى: إبراهيم عالمة، أحمد مدنية، طه موسى، مكسيم صراف.

– خط الدفاع: أيهم أوسو، عمر ميداني، ثائر كروما، مؤيد الخولي، خالد كردغلي، مؤيد العجان، عمرو جنيات، عبد الرحمن ويس.

– خط الوسط: كامل حميشة، محمد عثمان، إيزاكيل العم، خليل إلياس، ألمار إبراهام، محمد الحلاق، فهد اليوسف، عمار رمضان، محمود الأسود، إبراهيم هيسار.

خط الهجوم: عمر خريبين، بابلو الصباغ، مارديك مرديكيان، أنطونيو يعقوب.

القائمة النهائية لمنتخب فلسطين في بطولة آسيا

أعلن مكرم دبوب مدرب منتخب فلسطين قائمته النهائية لخوض منافسات كأس آسيا.

ونشر الاتحاد الفلسطيني عبر موقعه الرسمي القائمة التي ضمت 26 لاعبًا وهم: «رامي حمادة، نعيم أبوعكر، براء خروب، عمرو قدورة، مصعب البطاط، موسى فيراوي، محمد خليل، سامر الجندي، كاميلو سالدانا، ميشيل ميلاد، محمد صالح، ياسر حمد، المهدي عيسى، عميد محاجنة، عطاء جابر، عدي خروب، محمد باسم، محمود أبووردة، سامر الزبيدي، إسلام البطران، تامر صيام، علاء الدين حسن، محمود وادي، شهاب القنبر، زيد القنبر، عدي الدباغ.