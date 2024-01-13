أصبح مهاجم منتخب قطر المعز علي في المرتبة الثانية على لائحة الهدافين التاريخيين للبطولة القارية، برصيد 10 أهداف وبفارق 4 أهداف عن متصدر اللائحة الإيراني علي دائي (14 هدفاً).

وسجل المعز الهدف الثاني في مرمى منتخب لبنان، في افتتاح كأس آسيا قطر 2023 .

المعز علي يعادل رقم الكوري الجنوبي لي دونغ غو

وعادل المعز رقم الكوري الجنوبي لي دونغ غوك (10 أهداف)، لكن المعز لديه فرصة للوصول إلى رقم دائي لأن غوك اعتزل اللعب.

ويأتي في المرتبة الثالثة الإماراتي علي مبخوت 9 أهداف.

لكن المعز يحمل رقماً قياسياً لم يصل إليه أحد بتسجيله 9 أهداف في نسخة واحدة من البطولة، وذلك حين توج مع منتخب بلاده باللقب الغالي بنسخة 2019 في الإمارات.

وفاز أمس منتخب قطر على نظيره اللبناني 3-0 في افتتاح بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب لوسيل في الدوحة ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضاً الصين وطاجيكستان.

وسجل أكرم عفيف (45 و6+90) والمعز علي (56) أهداف قطر.

ويلعب السبت الصين مع طاجيكستان، فيما تلعب قطر في الجولة المقبلة مع طاجيكستان ويتواجه لبنان مع الصين الأربعاء المقبل.

ويشارك في البطولة 24 منتخبا بينها 10 عربية وزعت على 6 مجموعات. يتاهل الاول والثاني من كل مجموعة الى ثمن النهائي بالاضافة الى افضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وهي المرة الأولى تقام فيها مباريات كأس آسيا في ملاعب كأس العالم لكرة القدم، حيث أن سبعة ملاعب استضافت مباريات قطر 2022 من بين الملاعب التسعة التي ستستضيف المباريات.