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القطري المعز علي يتخطي الإماراتي علي مبخوت ويصبح ثاني الهدافين التاريخيين لكأس آسيا

 أصبح مهاجم منتخب قطر المعز علي في المرتبة الثانية على لائحة الهدافين التاريخيين للبطولة القارية، برصيد 10 أهداف وبفارق 4 أهداف عن متصدر اللائحة الإيراني علي دائي (14 هدفاً).

فريق التحرير

 أصبح مهاجم منتخب قطر المعز علي في المرتبة الثانية على لائحة الهدافين التاريخيين للبطولة القارية، برصيد 10 أهداف وبفارق 4 أهداف عن متصدر اللائحة الإيراني علي دائي (14 هدفاً).

وسجل المعز الهدف الثاني في مرمى منتخب لبنان، في افتتاح كأس آسيا قطر 2023 .

المعز علي يعادل رقم الكوري الجنوبي لي دونغ غو

القطري المعز علي يتخطي الإماراتي علي مبخوت ويصبح ثاني الهدافين التاريخيين لكأس آسيا

وعادل المعز رقم الكوري الجنوبي لي دونغ غوك (10 أهداف)، لكن المعز لديه فرصة للوصول إلى رقم دائي لأن غوك اعتزل اللعب.

ويأتي في المرتبة الثالثة الإماراتي علي مبخوت 9 أهداف.

لكن المعز يحمل رقماً قياسياً لم يصل إليه أحد بتسجيله 9 أهداف في نسخة واحدة من البطولة، وذلك حين توج مع منتخب بلاده باللقب الغالي بنسخة 2019 في الإمارات.

وفاز أمس منتخب قطر على نظيره اللبناني 3-0 في افتتاح بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب لوسيل في الدوحة ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضاً الصين وطاجيكستان.

وسجل أكرم عفيف (45 و6+90) والمعز علي (56) أهداف قطر.

القطري المعز علي يتخطي الإماراتي علي مبخوت ويصبح ثاني الهدافين التاريخيين لكأس آسيا

ويلعب السبت الصين مع طاجيكستان، فيما تلعب قطر في الجولة المقبلة مع طاجيكستان ويتواجه لبنان مع الصين الأربعاء المقبل.

ويشارك في البطولة 24 منتخبا بينها 10 عربية وزعت على 6 مجموعات. يتاهل الاول والثاني من كل مجموعة الى ثمن النهائي بالاضافة الى افضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وهي المرة الأولى تقام فيها مباريات كأس آسيا في ملاعب كأس العالم لكرة القدم، حيث أن سبعة ملاعب استضافت مباريات قطر 2022 من بين الملاعب التسعة التي ستستضيف المباريات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...