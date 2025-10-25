مواجهة القادسية ضد الأخدود تنتهي بالتعادل ضمن دوري روشن

انتهت مواجهة القادسية والأخدود بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025-2026. وأهدر القادسية عدة فرص ليتعادل سلبياً مع عشرة لاعبين من ضيفه الأخدود. ويحتل القادسية المركز الرابع و14 نقطة، متأخراً بنقطة واحدة عن النصر المتصدر الذي يواجه الحزم في ختام مباريات الجولة. وكاد القادسية يتقدم مبكراً، لكن خوليان كينونيس فشل في السيطرة على تمريرة طويلة كادت تضعه في مواجهة الحارس راكان النجار. وأطلق مصعب الجوير ركلة حرة مباشرة ارتدت من عارضة الأخدود قرب الاستراحة. وسدد كريستوفر بونسو باه كرة قوية مطلع الشوط الثاني، لكن النجار حارس الأخدود حولها لركلة ركنية. وتعرض محمد أبو عبد للطرد بعدما حصل على بطاقتين صفراوين متتاليتين لتأخره في تنفيذ رمية تماس في الدقيقة 70. وواصل النجار تألقه وأبعد ضربة رأس متقنة من كينونيس قرب النهاية، ليفرض التعادل على القادسية، ويحصد الأخدود أول نقطة في ست مباريات ليحتل المركز قبل الأخير.

