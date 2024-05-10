الفيفا يواجه تهديدًا قانونيًا بسبب جدول كأس العالم للأندية 2025

يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تهديدًا قانونيًا من قبل الرابطة العالمية لروابط كرة القدم (WFA) والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) بسبب جدول بطولة كأس العالم للأندية الجديدة المقرر إقامتها عام 2025.

وأرسلت الرابطة و فيفبرو رسالة إلى رئيس الفيفا السويسري جياني إنفانتينو في 2 أيار/مايو الجاري، تعربان فيها عن قلقهما من الجدول الزمني الجديد، معتبرتين أنه “مزدحم للغاية” ويضر بسلامة اللاعبين ورفاهيتهم.

وطالبت الرسالة الفيفا بإعادة النظر في الجدول الزمني وإعادة فتح المناقشات حول الروزنامة الدولية للفترة حتى عام 2030.

وأشارت الرسالة إلى أن جدول كرة القدم الحالي “مشبع” بالفعل، مع وجود العديد من البطولات المحلية والدولية التي تقام على مدار العام. وأضافت أن مونديال الأندية الجديد، الذي سيستمر لمدة شهر ويضم 32 فريقًا، سيزيد من الضغط على اللاعبين ويؤثر سلبًا على الدوريات الوطنية.

وهددت المنظمتين باتخاذ إجراءات قانونية ضد الفيفا إذا لم يلتزم بإعادة النظر في الجدول الزمني. وقالتا في الرسالة إنهما قد كلفتا خبراء خارجيين بتقديم المشورة بشأن خيارات الإجراءات القانونية.