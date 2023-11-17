الفتى الذهبي في ريال مدريد.. جائزة جديدة لمفاجأة الموسم

واصل الإنجليزي الدولي جود بلينيغهام حصد الجوائز الفردية تكريما للأداء المتميز الذي يقدمه خلال الموسم الحالي مع ريال مدريد الإسباني.

بيلينغهام توج بجائزة الفتى الذهبي التي تقدمها صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية لأفضل لاعب شاب في العالم.

ويحظى أغلب من يفوز بهذه الجائزة بمسيرة حافلة مع الألقاب والبطولات والجوائز الفردية في مشواره مع كرة القدم، وهو ما يأمل لاعب وسط ريال مدريد في تحقيقه.

لاعب ريال مدريد فاز منذ أيام بجائزة “كوبا” من مجلة “فرانس فوتبول” كأفضل لاعب شاب في العالم، ضمن حفل الكرة الذهبية.

ويعد بيلينغهام في الوقت الحالي أحد أفضل لاعبي العالم، والنجم الأول في صفوف ريال مدريد بعد أن أصبح هداف الفريق وصاحب التأثير الأكبر هذا الموسم مع الفريق الملكي.