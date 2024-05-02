غدًا.. العُلا تستضيف النسخة الأولى من بطولة كأس العرب للهجن بمشاركة 16 دولة

تنطلق غدًا الجمعة، 3 مايو 2024، النسخة الأولى من بطولة كأس العرب للهجن في محافظة العُلا بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة 16 دولة عربية.

وتقام البطولة بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا على أرض ميدان العُلا للهجن، وتشهد منافسات قوية بين نخبة من الهجّانة من مختلف الدول العربية على جوائز مالية وعينية تتجاوز 3 ملايين ريال سعودي.

بطولة كأس العرب للهجن في العُلا

وتشمل البطولة 13 شوطًا على مسافة إجمالية 72 كيلومترًا، وتتنافس فيها المطايا في سباقات بمسافات مختلفة (2، 4، 5، 6، و8 كيلومتر)، وسيتم المنافسة على 13 كأسًا، ويتم تخصيص 3 أشواط لسباق الهجانة (شوط للنساء وشوطان للرجال ) بمسافة 10 كيلومتر، بينما تُخصص 10 أشواط للجمهور (راكب آلي) لفئات الهجن المعتمدة (حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، وحيل – زمول) للبكار والقعدان بمسافة إجمالية 62 كيلومترًا.

تقتصر المشاركة على ملاك الهجن من مواطني الدول العربية، مع اشتراط تسجيل المطايا في الاتحادات الأعضاء في الاتحاد العربي للهجن. ويُسمح لكل اتحاد عضو بالمشاركة في أشواط الراكب الآلي بحد أقصى 10 مطايا في كل شوط، على ألا يتجاوز عدد مطايا المالك الواحد 3 مطايا في كل شوط. كما يُسمح لكل اتحاد بالمشاركة في سباق الهجانة بواقع 3 مشاركين في كل شوط.

وسيشارك في البطولة كل من: اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، النادي الكويتي للهجن، الاتحاد الإماراتي للهجن، الاتحاد العماني للهجن ، الاتحاد السوداني للهجن، لجنة رياضة الهجن الأردنية، الاتحاد المصري للهجن، الاتحاد الجيبوتي للهجن، الاتحاد الصومالي للهجن، الجمعية الرياضية للمهاري بتونس، الاتحاد العراقي للهجن، الشركة الوطنية لسباق الخيل والرهان المشترك الجزائرية، الاتحاد العام لسباقات الهجن بالمغرب، الاتحاد اللبناني للتراث والرياضات التقليدية، والاتحاد اليمني للفروسية والهجن بجانب الاتحاد السعودي للهجن المستضيف.

كانت أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي للهجن قد اعتمدوا في سبتمبر 2023 إقامة النسخة الأولى من البطولة في العُلا، مع تحديد لاحق للدولة المضيفة للنسخة الثانية.