مشاهدة مباراة الصفاقسي والاتحاد المنستيري اليوم 3- 1-2024

يلتقي الصفاقسي والاتحاد المنستيري اليوم ضمن الجولة 14 من منافسات الدوري التونسي الرابطة التونسية المحترفة الأولى لكرة القدم.

وتقام المباراة ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الرابطة التونسية المحترفة موسم 2023/24.

ويحتل النادي الصفاقسي المركز الثالث برصيد 19 نقطة، حيث خاض 11 مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر في 4 مباريات، بينما يحتل الاتحاد المنستيري المركز الثاني برصيد 25 نقطة، حيث لعب 11 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر في مباراتين.

وكان الصفاقسي خسر بهدف من الترجي الأربعاء الماضي، على ملعب حمادي العقربي في رادس، ضمن الجولة 11 من عمر الدوري التونسي، سجل هدف اللقاء الوحيد، اللاعب أسامة بوقرة في الدقيقة 17.

أما الاتحاد المنستيري فحقق فوزا عريضا على نجم المتلوي بنتيجة 3-0 وسجل ثلاثية الاتحاد المنستيري، بلال آيت مالك وزياد العلوي وفيسال ماناي في الدقائق 7 و36 و89.

والاتحاد المنستيري، يحتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 25 نقطة خلف الترجي.

تقابل الفريقان 20 مرة، فاز النادي الصفاقسي في 6 مرات وفاز الاتحاد المنستيري في 8 مباريات، بينما تعادل الفريقان في 6 مباريات.

موعد مباراة النادي الصفاقسي والاتحاد المنستيري اليوم

المباراة: الصفاقسي والاتحاد المنستيري

اليوم: الاربعاء

التاريخ: 3 يناير 2024

الساعة : الساعة 2 مساءً بتوقيت تونس ، الساعة 4 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الساعة 5 مساءً بتوقيت أبوظبي

القنوات الناقلة لمباراة النادي الصفاقسي والاتحاد المنستيري اليوم

عبر قناة الوطنية 1 اتش دي فضائيا ومنصة الديوان رقميا.

تردد قناة الوطنية 1 علي نايل سات

التردد هو: 10796.

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات SD