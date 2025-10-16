السعوديون يترقبون انطلاق الجولة الخامسة من دوري المحترفين السعودي

يترقب السعوديون انطلاق منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، يوم غدٍ الجمعة، بمواجهات قوية تشهد تنافساً متصاعداً بين أندية الصدارة في ظل سعي الفرق لتعزيز مراكزها وتحقيق النقاط الكاملة قبل الدخول في المرحلة المتقدمة من الدور الأول.

ويستهل فريق الاتحاد مواجهات الجولة عندما يحل ضيفًا على الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، فيما يلتقي الخلود مع النجمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ويستضيف الأهلي فريق الشباب على ملعب “الإنماء” بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وتتواصل منافسات الجولة يوم السبت المقبل، حيث يحل الهلال ضيفاً على الاتفاق في اللقاء الذي سيقام على ملعب “إيجو” بالدمام، فيما يواجه الأخدود فريق الحزم على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، بينما يلتقي النصر والفتح على ملعب “الأول بارك” في الرياض.

وتُختتم الجولة يوم الأحد بثلاث مباريات، تجمع الأولى الخليج مع الرياض على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وضمك مع التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، والقادسية مع نيوم على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.

وتحظى كرة القدم بشعبية هائلة في المجتمع السعودي، حيث تُعد الرياضة الأكثر شعبية وتُعتبر جزءاً أساسياً من الثقافة والترفيه. وتدعم رؤية المملكة 2030 هذا الشغف من خلال استراتيجيات لتنمية الرياضة، مما أدى إلى انتشار واسع لهذه الرياضة وزيادة المشاركة الجماهيرية فيها.

وتعد كرة القدم الرياضة الأولى في السعودية، حيث تصل نسبة مشجعيها إلى 80 بالمئة من السكان.

دعم حكومي

تستفيد السعودية من شغف الشعب بكرة القدم لتطويرها وتنميتها عبر رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى توفير بيئة رياضية عالمية المستوى.

استراتيجيات التطوير

تقوم وزارة الرياضة بتنفيذ استراتيجيات تهدف إلى دعم الأندية مالياً وإدارياً، وتحسين المنشآت، وتشجيع الحضور الجماهيري، ودعم الألعاب المختلفة.

الدور الاجتماعي

تُعتبر كرة القدم أداة لتعزيز الهوية الوطنية والوحدة المجتمعية، وتساهم في بناء مجتمع أكثر حيوية وصحة.

استقطاب عالمي

تستضيف السعودية أحداثاً رياضية عالمية وتستقطب نجوماً عالميين، مما يعزز من مكانة الدوري السعودي عالمياً ويمنح الأندية السعودية شهرة واسعة.