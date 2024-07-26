رياضيون عرب في مواجهة التحدي.. من يفوز بالذهب في باريس؟

تتجه الأنظار صوب العاصمة الفرنسية مع انطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث تحمل الفرق العربية آمالاً عريضة لتحقيق إنجازات تاريخية وتجاوز الإنجازات التي حققتها في دورات سابقة.

وبعد أن حقق الرياضيون العرب 4 ميداليات ذهبية في دورة طوكيو 2020، منها اثنتان لقطر، وواحدة لكل من مصر وتونس، وهو رقم قياسي في تاريخ مشاركاتهم الأولمبية، يأملون في تحطيم هذا الرقم والعودة إلى بلادهم محملين بأكبر عدد ممكن من الميداليات الذهبية.

تطور ملحوظ في الرياضات العربية

يشهد العالم العربي تطوراً ملحوظاً في مختلف الرياضات، حيث يستثمر الكثير في تطوير البنية التحتية الرياضية ودعم المواهب الشابة.

هذا التطور يمنح الرياضيين العرب ثقة أكبر بقدرتهم على المنافسة على أعلى المستويات العالمية وتحقيق نتائج إيجابية في أولمبياد باريس.

ويتوقع أن يشهد أولمبياد باريس 2024 تألق العديد من الأسماء العربية اللامعة، والتي ستنافس بقوة على تحقيق الميداليات الذهبية. ومن بين هذه الأسماء:

سفيان البقالي (المغرب)

حامل لقب بطل العالم والأولمبياد في سباق 300 متر حواجز، يعتبر البقالي الأبرز في هذا السباق، ومرشح بقوة للدفاع عن لقبه، وكان قد حقق الذهبية في دورة طوكيو 2020.

معتز برشم (قطر)

أسطورة القفز العالي، وبعد حصد الذهبية في طوكيو، والفضية في لندن 2012، وفي ريو دي جانيرو 2016، يسعى برشم لتكرار الإنجاز في باريس.

أحمد الجندي (مصر)

بطل الخماسي الحديث، حقق الفضية في طوكيو، ويأمل في خطف الذهب هذه المرة.

منتخب المغرب لكرة القدم

بعد أدائه المميز في المباراة الافتتاحية، يعتبر المنتخب المغربي مفاجأة الدورة، ويسعى لتحقيق إنجاز تاريخي للكرة العربية.

صالح الشرباتي (الأردن)

بطل التايكواندو الذي حصد فضية في طوكيو، يسعى لرفع اسم الأردن عاليا في باريس.

محمد خليل الجندوبي (تونس)

أحد أبرز المرشحين للذهب في التايكواندو، بعد حصد الفضية في طوكيو.

أحمد تيجان وشريف يونس (قطر)

الثنائي القطري في كرة الطائرة الشاطئية الذان حققا برونزية في طوكيو، يطمحان للمنافسة على الذهب.

فارس حسونة (قطر)

بطل رفع الأثقال الذي حقق الذهبية في الدورة السابقة، يسعى لتكرار إنجازه في طوكيو.

معن أسعد (سوريا)

يحمل آمال السوريين في تحقيق ميدالية أولمبية، فقد حقق البرونزية في رفع الأثقال في دورة طوكيو 2020.

سارة أحمد (مصر)

بعد أن خطفت الأنظار بميدالية برونزية أولمبية تاريخية في ريو 2016، واجهت سارة أحمد تحدياً كبيراً عندما حرمت من المشاركة في طوكيو 2020 بسبب قرار إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال. ورغم هذه الصعوبات، عادت البطلة المصرية بقوة لتنافس في باريس.