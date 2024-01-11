هاجمت الجماهير السعودية لاعب خط وسط ريال مدريد الألماني توني كروس، خلال مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمس الأربعاء.

وأطلقت الجماهير السعودية المتواجدة في ملعب الأول بارك والذي احتضن أمس الأربعاء مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، صافرات استهجان على كروس منذ دخوله في اللحظة الأولى إلى ملعب المباراة كبديل.

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد 5-3، لكن كروس تعرض لصافرات الاستهجان منذ دخوله بديلاً في الدقيقة 67.

شاهد صافرات استهجان ضد توني كروس

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مقطع اليوم :



صافرات استهجان كبيرة من الجماهير لحظة استلام كروس الكرة



ضحـك الجماهير لحظة سقوط كروس ???????? pic.twitter.com/hvJg1mINNJ — سهم (@1SMi_) January 10, 2024

وبحسب موقع theathletic يعود سبب غضب الجماهير السعودية إلى تصريحات كروس السابقة، والتي انتقد فيها الدوري السعودي وانتقال اللاعبين الأوروبيين إليه.

وفي أغسطس الماضي، قال كروس إن الدوري السعودي يمثل خطراً على الدوريات الأوروبية، متهماً اللاعبين الذين انتقلوا إليه بأنهم ذهبوا من أجل المال فقط.

وأكد أنه يحترم الجماهير السعودية، لكنه يعتقد أن الدوري السعودي يمثل تهديداً لكرة القدم.

ماذا قال أنشلوتي عن هجوم الجماهير السعودية على توني كروس؟

وعلق مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي على صافرات الاستهجان، قائلاً إنه لا يفهم سببها، ولا يعتقد أن كروس يفهمها أو يستحقها.

ماذا قال توني كروس عن هجوم الجماهير السعودية؟

That was fun today! Amazing crowd? — Toni Kroos (@ToniKroos) January 10, 2024

علق الألماني توني كروس على صافرات الاستهجان التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام نظيره أتلتيكو مدريد في بطولة كأس السوبر الإسباني للموسم الحالي.

وقال توني كروس عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”: “كان الأمر ممتعا اليوم، والجمهور كان مذهلا”.

ماذا قال كارفاخال عن الجماهير السعودية؟

على الرغم من الاستقبال الذي حظي به زميله، أشاد داني كارفاخال بالجماهير والأجواء في ملعب الأهلي.

وقال المدافع: “الحقيقة أن الجماهير كانت رائعة”. “لقد كانت أجواء استثنائية. جو أكثر كرة قدم.”

ريال مدريد ينتظر أوساسونا أو برشلونة في النهائي

وسيواجه ريال مدريد الفائز في مباراة نصف النهائي يوم الخميس بين برشلونة وأوساسونا يوم الأحد.

وتمت إقامة كأس السوبر الإسباني في السعودية في أربعة من المواسم الخمسة الماضية، حيث أجبر وباء كوفيد -19 فقط على إقامته في إسبانيا خلال موسم 2020-2021.