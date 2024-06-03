الإمارات تفوز باستضافة “ألعاب المستقبل 2025”

اختارت قمة فيجيتال Phygital العالمية الافتتاحية في اسطنبول، بتركيا، دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستضافة “ألعاب المستقبل 2025“، من بين 9 دول تقدمت للحصول حق استضافة البطولة.

قمة فيجيتال تختار الإمارات بالإجماع

وقرر منسقي التنافس الخبراء من Phygital International، بالإجماع منح استضافة ألعاب المستقبل 2025 إلى دولة الإمارات، باعتبارها الوجهة المفضلة لاستضافة ألعاب المستقبل 2025 من خلال إظهارها لمصداقيتها بوضوح كمركز عالمي ذي بنية تحتية من الدرجة الأولى، وخبرة واسعة في تنظيم وتقديم الأحداث الدولية الرائدة في العالم.

ما هي ألعاب المستقبل؟

وألعاب المستقبل 2025 هي الحدث الرئيسي في رياضة فيجيتال، وهي عبارة عن بطولة دولية تجمع بين الجيل القادم من الأبطال الرياضيين الديناميكيين من جميع أنحاء العالم، وتضم الآلاف من الرياضيين المتوازنين الذين يظهرون مهارات متفوقة في كل من المنافسة المادية والرقمية.

ولا تضع ألعاب المستقبل، أي قيود على مشاركيها، وترحب بالجميع، بغض النظر عن أعمارهم وجنسهم وجنسيتهم.

ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 300 فريق دولي في الحدث المتعدد الرياضات، الذي سيضم عددًا من التحديات عبر مجموعة واسعة من التخصصات بما في ذلك كرة القدم فيجيتال، وهوكي فيجيتال، وركوب التزلج فيجيتال، والفنون القتالية المختلطة فيجيتال، وغيرها الكثير.

توقعات ببيع تذاكر ألعاب المستقبل بالإمارات بالكامل

وقال نيس هات، الرئيس التنفيذي لشركة Phygital International :” يسعدنا أن نعلن عن دولة الإمارات كمضيفة لألعاب المستقبل 2025″.

وأضاف:” تزداد الشعبية العالمية للألعاب الرياضية فيجيتال يوماً بعد يوم، ونحن نتوقع بطولة تباع تذاكرها بالكامل في العام المقبل”.

وأكد:” يغمرنا الحماس لتمرير شعلة فيجيتال إلى دولة الإمارات التي تتمتع بأفضل عروض الفوز، وتُظهر التزام واضح على المدى الطويل لتطوير سكان صحيين ونشطين، وليس لدي شك في أن هذا الحدث سيكون نجاحاً كبيراً”.

دورة ألعاب المستقبل 2025 تعزز المجتمع الرقمي

ومن جهته، قال سعادة غانم بن مبارك الهاجري، المدير العام، الهيئة العامة للرياضة، بالإمارات العربية المتحدة:” إن فوز الإمارات بألعاب المستقبل 2025 يمثل لحظة مثيرة في إعادة تعريف الرياضة الدولية للعالم الحديث”.

وأضاف الهاجري:” نحن فخورون باستضافة هذه البطولة المبتكرة والفريدة التي تجمع بين التكنولوجيا المتطورة، وألعاب الفيديو الشعبية، والرياضة التقليدية”.

وأكد:” كلنا ثقة من أن استضافة دورة الألعاب لعام 2025 لن تعزز من حضورنا كقادة في عالم الرياضة فحسب، بل ستحفز أيضاً مجتمعنا الرقمي نحو نمط حياة نشط وتساعدنا على الوصول إلى هدفنا الرياضي الوطني البالغ 75٪ من السكان النشطين بحلول عام 2031″.

تنافس عدد كبير من الدول لاستضافة الدورات القادمة

وتتوقع شركة Phygital International ، أن تستقبل ألعاب المستقبل 2025 في الإمارات الآلاف من الرياضيين، وممارسي الرياضات الرقمية من ما يصل إلى 100 دولة، كجزء من الفرق الوطنية، والمتعددة الجنسيات. وتتميز الألعاب بشعبية كبيرة، بحيث أن عملية التقدم لاستضافة ألعاب المستقبل 2026، و2027 جارية من طرف الكثير من البلدان على مستوى العالم.

ما هي شركة Phygital International ؟

وشركة Phygital International، هي الشركة المروجة للرياضات في جميع أنحاء العالم، وتركز على الابتكار، وإعادة تعريف الرياضة، وهي راعي ألعاب المستقبل، ومشغل البطولة، وتشرف على عملية التقديم للمنافسة لكل مدينة مضيفة.

ويوفر مجتمع Phygital العالمي، منصة للفرق لدخول ألعاب المستقبل من خلال تنظيم وتعزيز رياضات فيجيتال في جميع أنحاء العالم عبر شبكة من الأعضاء.

وتعد ألعاب المستقبل، حدثًا دوليًا سنويًا يدمج عوالم المادية والرقمية وهو قمة رياضات فيجيتال.