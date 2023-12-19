فلومينينسي ينهي مغامرة الأهلي ويبلغ نهائي كأس العالم للأندية

أنهى فريق فلومينينسي البرازيلي مغامرة النادي الأهلي المصري، في بطولة كأس العالم للأندية، وتغلب عليه بهدفين نظيفين في مباراة نصف النهائي على ملعب الجوهرة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

الأهلي قدم مباراة جيدة في الشوط الأول، وكان الطرف الأفضل، قبل أن يتعرض لانهيار تام في الشوط الثاني ويتحول الفريق البرازيلي إلى صاحب اليد العليا ويسجل هدفين.

ملخص المباراة

سيطر النادي الأهلي على مجريات الشوط الأول، وأضاع العديد من الفرص على مرمى الفريق البرازيلي، وكان أبرزها رأسية من محمود كهربا داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس إلى ركنية.

وكاد مدافع الأهلي محمد عبد المنعم أن يفتتح التسجيل بعد رأسية من كرة عرضية نفذت من ضربة ركنية لكن الحارس ومن بعده الدفاع نجحوا في الحفاظ على الشباك نظيفة.

وصنع البرازيلي مارسيلو الفارق في الدقيقة 70 بعد توغل داخل منطقة جزاء الأهلي، ليتعرض لإعاقة من الجنوب إفريقي بيرسي تاو ويحتسب الحكم مارسينياك ركلة جزاء، سجل من خلالها جون آرياس هدف التقدم.

أرياس يمنح فلومينينسي أول الأهداف ⚽?



الأهلي المصري 0 × 1 فلومينينسي البرازيلي#الأهلي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/QTLCpqFgEe — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 18, 2023

وفي وقت يبحث خلاله النادي الأهلي عن هدف التعادل، اندفع الفريق للهجوم بالكامل، ليستغل الفريق البرازيلي المساحات في خطوط الفريق المصري الخلفية ويسجل هدف إنهاء المباراة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

كينيدي يضيف الهدف الثاني لـ فلومينينسي⚽?



الأهلي المصري 0 × 2 فلومينينسي البرازيلي#الأهلي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/eACChAZFuV — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 18, 2023

المباراة التالية

ينتظر فريق فلومينينسي الفائز من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني، الثلاثاء، في نهائي كأس العالم للأندية، بينما ينتظر الأهلي الخاسر للمنافسة على الميدالية البرونزية.