مواجهة نارية بين الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الموعد والتفاصيل الكاملة

يخوض النادي الأهلي اختباراً صعباً اليوم السبت عندما يواجه فريق صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-2025، في لقاء يحمل طابعاً ثأرياً وتاريخياً.

وكان الأهلي قد حجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعد تخطيه عقبة الهلال السوداني بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تأهل صن داونز على حساب الترجي التونسي بنفس النتيجة.

التاريخ يُشعل المواجهة



سبق وأن التقى الفريقان في 16 مباراة، منها 14 في دوري الأبطال و2 في دوري السوبر الإفريقي، ويتقاسم الفريقان الأفضلية بـ5 انتصارات لكل منهما، بينما انتهت 6 مواجهات بالتعادل. سجل الأهلي 19 هدفاً مقابل 20 لصن داونز، ما يعكس مدى التقارب الفني بين الطرفين.

موعد المباراة والقنوات الناقلة



تُقام المباراة المرتقبة على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” في العاصمة الجنوب إفريقية بريتوريا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 3:00 عصراً بتوقيت القاهرة، 4:00 مساءً بتوقيت السعودية. وتنقل المباراة حصرياً عبر قناة beIN Sports HD 6، بصوت المعلق محمد علي.

الفائز من المواجهة سيواجه المتأهل من لقاء بيراميدز وأورلاندو الجنوب إفريقي في المباراة النهائية، ما يزيد من أهمية هذه القمة الكروية التي تُعد واحدة من أقوى صراعات القارة السمراء هذا الموسم.