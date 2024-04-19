فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inرياضةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الكويتبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25"قضاياكرة قدم

لماذا تم إيقاف مدير عام الرياضة في الكويت وإحالته للتحقيق؟

إيقاف مدير عام الهيئة العامة للرياضة عن العمل وإحالته للتحقيق، بسبب التقصير باستعدادات إستضافة دولة الكويت لبطولة كأس الخليج مما سيظهر عجز الدولة.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الشباب ووزير الاتصالات في الكويت، داود معرفي، عن إيقاف مدير عام الهيئة العامة للرياضة، يوسف البيدان، بتهمة تقاعسه عن أداء مهامه.

وأوضح الوزير عبر حسابه الرسمي على منصة”إكس”، أن إحالة “البيدان” للتحقيق، بسبب تقاعسه عن أداء مهامه المهنية المتعلقة بتجهيزات استضافة دولة الكويت لبطولة كأس الخليج.

وفي بيان رسمي صادر عبر حسابه الرسمي في منصة «X»، أكد وزير الدولة معرفي أن هذا القرار يأتي استناداً إلى المصلحة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن البيدان قصر في تنظيم وتجهيز البطولة الرياضية الكبيرة، مما يعتبر عجزاً يمثل تحدياً لقدرة الدولة على استضافة هذا الحدث الهام.


وفي إطار الإجراءات الفورية، تم تكليف فيصل اليتيم، نائب المدير العام لقطاع المالية والإدارية في الهيئة العامة للرياضة، بأعمال المدير العام بشكل مؤقت، حتى استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات.

تجدر الإشارة إلى أن بطولة كأس الخليج تعد من أبرز الفعاليات الرياضية في المنطقة، حيث يشارك فيها منتخبات عدة دول خليجية، وتعتبر فرصة لتعزيز التواصل الثقافي والرياضي بين الدول المشاركة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...