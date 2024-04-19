أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الشباب ووزير الاتصالات في الكويت، داود معرفي، عن إيقاف مدير عام الهيئة العامة للرياضة، يوسف البيدان، بتهمة تقاعسه عن أداء مهامه.



وأوضح الوزير عبر حسابه الرسمي على منصة”إكس”، أن إحالة “البيدان” للتحقيق، بسبب تقاعسه عن أداء مهامه المهنية المتعلقة بتجهيزات استضافة دولة الكويت لبطولة كأس الخليج.



وفي بيان رسمي صادر عبر حسابه الرسمي في منصة «X»، أكد وزير الدولة معرفي أن هذا القرار يأتي استناداً إلى المصلحة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن البيدان قصر في تنظيم وتجهيز البطولة الرياضية الكبيرة، مما يعتبر عجزاً يمثل تحدياً لقدرة الدولة على استضافة هذا الحدث الهام.



وفي إطار الإجراءات الفورية، تم تكليف فيصل اليتيم، نائب المدير العام لقطاع المالية والإدارية في الهيئة العامة للرياضة، بأعمال المدير العام بشكل مؤقت، حتى استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات.



تجدر الإشارة إلى أن بطولة كأس الخليج تعد من أبرز الفعاليات الرياضية في المنطقة، حيث يشارك فيها منتخبات عدة دول خليجية، وتعتبر فرصة لتعزيز التواصل الثقافي والرياضي بين الدول المشاركة.

بناء على المصلحة العامة تم إيقاف مدير عام الهيئة العامة الرياضة عن العمل وإحالته للتحقيق بشأن تقاعسه عن أداء مهام عدة وأبرزها التقصير باستعدادات إستضافة دولة الكويت لبطولة كأس الخليج مما سيظهر عجز الدولة عن هذه الاستضافة وهذا الذي لن نسمح به بتاتاً.

وتم تكليف نائب المدير العام… — داود سليمان معرفي (@DawoodMarafie) April 18, 2024