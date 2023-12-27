طالب الناقد الرياضي هتان النجار بسحب إشارة القيادة من الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة

ومنحها لزميله المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد خسارة فريقهما من النصر.

وفاز نادي النصر على اتحاد جدة بخماسية مقابل هدفين، في اللقاء المؤجل الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء في الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين “روشن”.

كريم بنزيما يطرح علامة إستفهام كبيرة

وقال النجار معلقاً على الخسارة على قناة SSC ، إن كريم بنزيما يطرح علامة إستفهام كبيرة في نادي الإتحاد وأتمنى سحب إشارة القيادة منه ومنحها لزميله حمدالله.

وتابع: بنزيما كان أحد أضلاع مثلث الخذلان مع رومارينيو وايجور كورنادو في فريق اتحاد جدة في المباراة ولم يكونوا حاضرين تماماً.

كريم بنزيما الذي لا يستحق القيادة

وأضاف: هؤلاء يكفلون الخزينة الإتحادية الملايين ولم يرتقوا بالمستوى المطلوب والمتوقع، خاصة بنزيما الذي لا يستحق القيادة.

وواصل: أتمنى سحب إشارة الكابتن من بنزيما ومنحها لعبد الرازق حمد الله لأنه لاعب مقاتل يدرك قيمة شعار الإتحاد وهو رجل المواقف الصعبة يدافع بقوة ويهاجم بقوة مع فريقه ويقدر قيمة جماهير ناديه.

وقدم النجار اعتذاراً لحمدالله قائلاً : أعتذر لحمد الله لأنني انتقدته في هذا المكان من قبل والآن هو يستحق لقب كابتن الإتحاد.

ولم يكتفي النجار بإنتقاد بنزيما فقط بل انتقد أيضاً مدرب الفريق مارسيلو جاياردو على سوء إدارته الفنية للمباراة.

وأوضح أن الخسارة كشفت حقيقة مستوى هذا المدرب الذي قام بتبديل زكريا الهوساوي وأبقى على مثلث الخذلان بنزيما وكونادو وروما على أرض الملعب.

وكان عبد الرزاق حمدالله افتتح التسجيل لصالح اتحاد جدة ثم تعادل كريستيانو رونالدو للنصر، بعدها سجل تاليسكا التقدم للنصروتعادل حمدالله للاتحاد، ثم أحرز رونالدو هدف النصر الثالث، بعدها أحرز ساديو ماني الهدفين الرابع والخامس.

ويأتي النصر السعودي ثانياً في جدول ترتيب الدوري السعودي، بـ 43 نقطة، والاتحاد سادساً، بـ 28 نقطة.