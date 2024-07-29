إستاد الملك سلمان.. إعلان تصميم واحد من أكبر ملاعب العالم

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن تصميم ملعب من أحد أكبر ملاعب العالم، يتسع لنحو 92 ألف مقعد في الرياض، تحت اسم “إستاد الملك سلمان“.

ويهدف “إستاد الملك سلمان” بشكل استراتيجي إلى استضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، بما في ذلك كأس العالم 2034 المرتقب.

أهداف بناء”إستاد الملك سلمان”

سيكون الإستاد المتطور بمثابة القاعدة الرئيسية للمنتخب السعودي، وسيكون جزءا من مجمع رياضي موسع يضم قاعة رياضية داخلية ومسبحا أولمبيا، من بين وسائل الراحة الأخرى.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع، في الربع الرابع من عام 2029، ويعد بمرافق من الدرجة الأولى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وتم تسمية التصميم على اسم “إستاد الملك سلمان”، وقد تم اختيار التصميم من بين عروض متعددة قدمتها ست شركات عالمية، مما يضمن التزامه بمعايير “فيفا” الصارمة وأهداف الاستدامة.

أين يقع أحد أكبر ملاعب العالم؟

يقع “ إستاد الملك سلمان “، شمال مدينة الرياض على طريق الملك سلمان بجوار حديقة الملك عبدالعزيز، ويتميز بقربه من المواقع الحيوية في المدينة مثل مطار الملك خالد الدولي، ويتصل بمحطة قطار الرياض، ومحاور الطرق الرئيسية مما يُسهّل الوصول إليه من جميع أنحاء المدينة.

بدعم واهتمام قيادتنا ??#استاد_الملك_سلمان أيقونة معمارية عالمية ?️ pic.twitter.com/v8VwJq5gmu — وزارة الرياضة (@mosgovsa) July 28, 2024

وتتجاوز مساحة الإستاد، ومرافقه الرياضية 660 ألف متر مربع، ويضم مجموعة من المرافق لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، كما يضم عدداً من المراكز التجارية، والأماكن الترويجية المتاحة لجميع الفئات العمرية على مدار اليوم، ما يجعلها وجهة جاذبة للزوار من داخل وخارج المملكة.

أبرز المرافق الرياضية المحيطة بالإستاد

كما يضم المخطط العام للإستاد، عدداً من المرافق الرياضية المحيطة بالإستاد الرئيسي بمساحة تتجاوز 360 ألف متر مربع، من أبرزها ملعبان رديفان للتدريب، وساحات للمشجعين، وصالة رياضية مغلقة، ومسبح أولمبي، ومضمار لألعاب القوى، بالإضافة إلى ملاعب خارجية مثل ملاعب كرة الطائرة، وكرة السلة، والبادل، لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، التي ستكون متاحة لجميع الفئات العمرية.

وتتصل جميع تلك المرافق، عبر مسار رياضي بطول يصل إلى 9 كيلو مترات حول محيط حديقة الملك عبدالعزيز.